Nel corso della giornata di domani 4 marzo 2024, l’operatore telefonico italiano WindTre renderà disponibile una nuova interessante promozione. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre Start 5G, un’offerta davvero super e che arriverà ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, validi per navigare anche con connettività 5G. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione per tutti i clienti dell’operatore.

WindTre sta per rendere disponibile la nuova super offerta WindTre Start 5G

L’operatore WindTre renderà disponibile a breve la nuova super offerta mobile denominata WindTre Start 5G. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta piuttosto conveniente e che arriverà ad includere fino a ben 200 GB di traffico dati se si sceglierà come metodo di pagamento Easy Pay, ovvero il pagamento automatico tramite carta di credito, prepagata o conto corrente.

Nello specifico, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione a partire dalla giornata del 4 marzo 2024 e per un breve periodo di tempo. Gli utenti che sceglieranno di pagare tramite credito residuo, invece, avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati, validi sempre per navigare su rete 5G.

Oltre a questo, con entrambi i metodi di pagamento prescelti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tra le due versioni, non cambierà nulla, nemmeno il prezzo. In entrambi i casi, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo di 12,99 euro al mese. Tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta online, non dovranno pagare alcun costo di attivazione. Per chi invece attiverà l’offerta in negozio, sarà previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Insomma, si tratta di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale quella proposta in questi giorni dall’operatore telefonico italiano WindTre. Con un costo comunque contenuto, infatti, gli utenti avranno a disposizione davvero tanto ogni mese.