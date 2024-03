PROMO Amazon: Mini Computer Acemagic al 23% DI SCONTO

I mini computer desktop sono diventati sempre più popolari grazie alla loro compattezza e alla capacità di offrire prestazioni paragonabili a quelle dei tradizionali PC desktop. La loro dimensione ridotta li rende ideali per chi ha spazio limitato sulla scrivania o per chi desidera un dispositivo portatile da utilizzare in diverse situazioni.

Il Mini Computer Desktop Acemagic, in particolare, si distingue per la sua potenza e versatilità. Dotato del più recente processore Intel Alder Lake Ν95 di 12a generazione, offre prestazioni rapide e fluide per gestire facilmente una vasta gamma di compiti, dal multitasking alla riproduzione di video in 4K. Non perderti l’offerta su Amazon dove ora è disponibile a soli 229,99€ con uno sconto del 23%.

Specifiche del Mini Computer Acemagic: perché scegliere proprio questo modello

Attraverso una frequenza da 1,7 a 3,4 GHz, 4 thread e 4 core, è in grado di gestire facilmente la riproduzione di video in 4K e la navigazione web, garantendo un’esperienza di intrattenimento di alta qualità. Inoltre, può essere collegato a un proiettore per trasformare il tuo spazio in un vero e proprio home theatre. Una delle caratteristiche migliori di questo mini computer è l’effetto luce RGB colorato. Grazie ai colori fantastici e dinamici, le luci possono diventare la tua colonna sonora visiva, seguendo il ritmo allegro delle tue attività.

Il mini computer è dotato di 16 GB di RAM DDR4 e 1TB di M.2 2280 NVME SSD, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB grazie allo slot per HDD da 2,5 pollici. Questo permette di passare facilmente tra diverse applicazioni senza preoccuparti dello spazio di archiviazione. Tramite la scheda grafica 4K UHD e alle due porte HDMI, puoi collegare due monitor e goderti una festa visiva chiara e coinvolgente. Tale specifica lo rende ideale non solo per l’intrattenimento domestico, ma anche per l’uso in ufficio, migliorando l’efficienza lavorativa.

Il mini PC è dotato anche di numerose porta microfono, porte USB, porte HDMI, e porta RJ45, garantendo una connettività completa per soddisfare le tue esigenze quotidiane. La potente ventola integrata assicura poi un raffreddamento efficace, consentendo al PC di rimanere fresco anche durante le attività più intense.