Vodafone è uno degli operatori telefonici tradizionali più famosi e longevi presente nel nostro Paese.

In Italia conta circa 17.463.000 clienti ed è scelto ogni giorno grazie alle sue promozioni da sogno e alla qualità impareggiabile dei suoi servizi.

Vodafone non si conferma leader solo per le sue offerte ma anche per i numerosi servizi forniti ai propri clienti.

Un esempio concreto è il programma Vodafone Happy, che permette ai clienti dell’operatore di vincere dei premi davvero irresistibili come lo scooter elettrico Piaggio, una GoPro Hero e una fantastica TV Samsung da 65 pollici.

Sei già cliente ma non avevi mai sentito parlare di questo programma del tutto gratuito? Corri nell’app MyVodafone e scoprine tutti i vantaggi.

Vodafone: con Happy 3 mesi di Amazon Prime oppure un buono regalo

Vodafone non delude mai i propri clienti e ha sempre in serbo dei vantaggi esclusivi di tutti i tipi.

Attualmente l’operatore ha lanciato una super promozione per tutti gli iscritti al programma gratuito Happy.

Recandosi sull’applicazione è infatti possibile riscattare ben due premi, del tutto imperdibili. Si potrà infatti scegliere tra 3 mesi gratis di Amazon Prime, con la possibilità di rinnovare a 4,99 euro al mese oppure di disdire senza nessun costo aggiuntivo, oppure, in alternativa, un buono Amazon fino a 15 euro (l’importo potrebbe variare in base al tipo di cliente).

La promozione sarà valida fino al 7 marzo 2024 e per partecipare basterà semplicemente accedere all’area dedicata sull’app di MyVodafone.

E se non sei un cliente dell’operatore? Se non sei ancora cliente Vodafone hai tempo per attivare una SIM oppure chiedere la portabilità del tuo numero cambiando operatore.

Oltre ai vantaggi esclusivi del programma Happy, troverai per te delle promozioni incredibili come BRONZE PLUS con minuti, SMS e Giga in 5G illimitati a soli 9,99 euro al mese. Che aspetti? Corri in un negozio Vodafone e scopri tutte le offerte dedicate a te.