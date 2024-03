Sheffield Forgemasters di recente ha compiuto un passo epocale nell’industria nucleare con il completamento del primo assemblaggio dimostrativo di mini reattori nucleari utilizzando la tecnologia di saldatura locale a fascio elettronico (LEBW).

Questo risultato segna un trionfo tecnologico per l’azienda.

L’assemblaggio, completato in meno di 24 ore, ha rappresentato un esempio senza precedenti di efficienza e capacità della LEBW.

Il contenitore nucleare, con dimensioni notevoli e spessore delle pareti di 200mm, è stato saldato con una precisione e una qualità mai viste prima.

Il tasso di successo del 100% senza difetti evidenzia l’eccezionale maestria tecnica raggiunta dal team di ricerca e sviluppo di Sheffield Forgemasters.

Un passo avanti nell’innovazione e nell’assemblaggio dei mini reattori

Il professor Jesus Talamantes-Silva, direttore della ricerca, del design e della tecnologia di Sheffield Forgemasters, ha celebrato il significativo traguardo raggiunto con l’assemblaggio dei mini reattori.

Questo successo rappresenta il primo utilizzo su vasta scala della saldatura a fascio di elettroni. Ma anche un balzo in avanti nell’innovazione tecnologica nell’industria nucleare.

Essendo l’unica azienda nel Regno Unito con capacità di produrre fucinati di grandi dimensioni per gli SMR, Sheffield Forgemasters si è posizionata in modo vantaggioso rispetto ai concorrenti globali.

Questo successo rafforza la posizione di leadership dell’azienda nel settore.

Ciò potrebbe anche avere profonde implicazioni sul mercato globale dell’energia nucleare.

Impatto sull’industria nucleare

Il dottor Michael Blackmore, ingegnere senior dello sviluppo e responsabile del progetto, ha sottolineato le significative implicazioni di questa tecnologia per l’industria nucleare.

La capacità di eliminare processi di saldatura costosi, ridurre la necessità di ispezioni e accelerare la diffusione globale dei reattori SMR potrebbe portare a una rivoluzione nell’efficienza e nell’economicità della produzione di energia nucleare.

Jacob Pope, ingegnere dello sviluppo e responsabile dell’installazione della macchina utensile LEBW, ha espresso gratitudine al Dipartimento governativo per la Sicurezza Energetica e Net Zero per il supporto fornito attraverso il Programma di Innovazione Nucleare. Ha anche riconosciuto il contributo essenziale del partner dell’azienda, Cambridge Vacuum Engineering, nel successo di questo progetto pionieristico.