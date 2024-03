Dopo averlo annunciato tempo fa per il mercato cinese, il produttore tech Realme ha finalmente annunciato anche per il mercato italiano il suo primo smartphone della nuova serie Realme Note, ovvero il nuovo Realme Note 50. Si tratta di un nuovo dispositivo piuttosto interessante e che è caratterizzato da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Questo permetterà all’azienda di contrastare i rivali, tra cui Xiaomi, anche in questa fascia di prezzo.

Realme annuncia ufficialmente anche in Italia il nuovo Realme Note 50

Il produttore tech Realme ha da poco presentato in veste ufficiale anche in Italia il suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Realme Note 50, il primo di questa nuovissima serie. Nonostante ci troviamo in una fascia medio-bassa, questo smartphone presenta comunque delle caratteristiche notevoli.

Troviamo infatti ad esempio la presenza della certificazione di impermeabilità IP54, una caratteristica che solitamente non si trova su dispositivi di questa fascia. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troviamo un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.78 pollici. Si tratta di un pannello con risoluzione pari ad HD+ ma, nonostante questo, è presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Le prestazioni di questo nuovo device sono affidate ad un processore Unisoc. Si tratta nello specifico del soc Unisoc Tiger T612 e quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 8 GB) e con fino a 128 GB di storage interno, ulteriormente espandibili tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 10W, mentre il sistema operativo è Android 13.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo entry-level Realme Note 50 sarà disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di 119,90 euro per l’unico taglio di memoria disponibile con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.