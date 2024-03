Fra pochi giorni il produttore tech Realme terrà un importante evento di presentazione ufficiale durante il quale annuncerà i suoi nuovi smartphone Realme 12. A quanto pare, però, l’azienda ha intenzione di annunciare sempre per questo mese un altro dispositivo. Si tratta del prossimo Realme Narzo 70 Pro 5G e sembra che potrà vantare delle feature davvero sorprendenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncerà a breve il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G

Realme Narzo 70 Pro 5G sarà uno dei prossimi smartphone che annuncerà a breve sul mercato il noto produttore tech. Come già accennato in apertura, questo dispositivo potrà vantare delle feature uniche e a confermarlo è stata la stessa azienda. In particolare, l’azienda ha rivelato che il suo nuovo smartphone sarà dotato del supporto alle gesture.

Come abbiamo già visto in passato su alcuni device top di gamma di casa Google, con questo smartphone gli utenti potranno svolgere diverse funzioni utilizzando per l’appunto le gesture, senza quindi toccare necessariamente lo schermo. Realme Narzo 70 Pro 5G sarà dunque uno dei primi smartphone di fascia media ad essere dotato di questa caratteristica.

Questa nuova feature è denominata dall’azienda Air Gestures e, a quanto pare, ce ne saranno almeno dieci disponibili. Tra le varie funzioni, gli utenti dovrebbero essere in grado ad esempio di effettuare uno screenshot, oppure dovrebbero essere in grado di scorrere tra le foto o tra le varie app aperte. Una delle cose più interessanti è che queste Air Gestures funzioneranno non solo con le app di sistema, ma anche con le applicazioni di terze parti.

La presenza di questa funzione potrebbe dunque rivelarsi molto utile, soprattutto in alcuni contesti. Per il momento, comunque, l’azienda ha rivelato solo queste peculiarità di questo suo nuovo smartphone di fascia media. È molto probabile che ci siano anche altre novità di rilievo, staremo a vedere.