PROMO da NON PERDERE su Amazon: friggitrice ad aria in SCONTO

Se sei un appassionato di cucina in cerca di un’alternativa più salutare alla frittura tradizionale, potresti trovare la friggitrice ad aria COSORI un accessorio indispensabile nella tua cucina. Attualmente in promozione su Amazon a soli 109,99€ anziché 129,99€, questo elettrodomestico offre prestazioni di alto livello e risultati gustosi.

COSORI è un marchio rinomato nel settore delle friggitrici ad aria, nato in California e diffuso in 43 paesi, con oltre 9,58 milioni di clienti soddisfatti. Con una garanzia di 2 anni e un supporto clienti professionale, puoi contare su un prodotto affidabile e di qualità.

Potenza per una cottura rapida e sana della friggitrice COSORI

Grazie alla tecnologia Thermo IQ e ai 1700W di potenza, la friggitrice COSORI è veloce ed efficiente, consentendoti di cucinare in modo rapido e risparmiando energia. Il design del cestello traforato e la gamma di temperature da 75 a 205°C assicurano una cottura uniforme e croccante. La friggitrice COSORI è progettata per ridurre il contenuto di grassi, separando olio e grasso durante la cottura. Con il 85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, puoi goderti i tuoi piatti preferiti in modo più salutare.

Tramite le funzioni personalizzabili, puoi cucinare una vasta gamma di piatti con facilità. Proprio tramite una capacità di 5,5 litri, puoi preparare fino a 1,3 kg di patatine fritte o 2,2 kg di pollo intero in una sola volta, soddisfacendo le esigenze di tutta la famiglia. La friggitrice è inoltre affiancata da 100 ricette disponibili tramite l’app Vesync, offrendoti infinite possibilità culinarie. Facile da pulire, il cestello removibile è lavabile in lavastoviglie, rendendo la manutenzione super veloce e semplice.

La friggitrice ad aria COSORI è una soluzione pratica e salutare per preparare pasti deliziosi in modo rapido e conveniente. Approfitta della sua combinazione di prestazioni eccezionali, facilità d’uso e versatilità. Acquistala e prova presto tutte le opzioni disponibili per testare le sue funzioni e scoprire quanto cucinare possa essere un’attività creativa, divertente e capace di non richiedere troppo tempo per la cottura e per la manutenzione.