Google Photomath: l'app che risolve le equazioni con una foto

A meno di due anni dall’acquisto di Photomath, Google ha recentemente pubblicato sul Play Store l’applicazione omonima, che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo i problemi matematici. Come suggerisce il nome, Photomath consente agli utenti di risolvere equazioni e problemi matematici semplicemente scattando una foto.

L’applicazione dona una vasta gamma di funzionalità, permettendo agli utenti di ottenere spiegazioni passo dopo passo su come risolvere l’equazione o il problema in questione. Photomath supporta l’algebra, la matematica elementare, la geometria, la trigonometria, il calcolo, la statistica fornendo un aiuto prezioso agli studenti e a chiunque si trovi ad affrontare compiti o problemi complessi.

Google ha acquisito l’app nel 2022, ma è stato solo lo scorso marzo che l’operazione ha ottenuto il via libera definitivo, con il team di sviluppo che è formalmente entrato nei ranghi del motore di ricerca. L’applicazione, ora sviluppata direttamente dalla società, ha già superato i 100 milioni di download e gli utenti l’hanno valutata con 4,5 stelle. Inoltre, è disponibile un abbonamento opzionale chiamato “Photomath Plus“, che contiene tutorial animati e spiegazioni approfondite al prezzo di 9,99 dollari al mese o 69,99 dollari all’anno.

Le app Google per la risoluzione matematica

Photomath non è l’unica soluzione proposta da Google per risolvere problemi matematici. Anche Google Lens presenta una funzionalità simile che consente agli utenti di scattare foto ai problemi e ricevere assistenza immediata. Anche la ricerca di Google stessa è stata potenziata per offrire supporto nella risoluzione di problemi di geometria, trigonometria, e calcolo.

Per quanto nel campo delle app matematiche la società stia fiorendo, in altri settori non mancano le problematiche. Di recente, il CEO di Google ha espresso pubblicamente le scuse per i problemi riscontrati con Gemini, un’applicazione sviluppata dall’azienda, che hanno portato alla temporanea disabilitazione di alcune funzionalità. La società continua comunque a investire nell’innovazione nel campo della matematica e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più avanzati per semplificare la vita di studenti e professionisti di tutto il mondo.