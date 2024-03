Nel corso del Business of Football Summit, un importante evento organizzato dal Financial Times a Londra, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha tenuto un discorso ricco di spunti e riflessioni sul mondo del calcio, con un focus particolare sulla questione dei diritti televisivi e della sostenibilità economica del settore.

De Laurentiis ha iniziato esprimendo la sua ferma convinzione che il calcio debba essere accessibile a tutti, sostenendo che dovrebbe essere gratuito per tutti gli spettatori. Questo, secondo lui, non solo favorirebbe un maggior coinvolgimento del pubblico, ma rappresenterebbe anche un’opportunità per gli imprenditori di capitalizzare su una pubblicità di vasta portata. A tal proposito, ha sottolineato l’importanza di come il calcio venga trasmesso, criticando la qualità delle trasmissioni televisive attuali e facendo notare che gli stadi in Italia spesso mancano di comfort per il pubblico.

Calcio e sport in streaming gratis per tutti

Uno degli argomenti centrali del suo intervento è stato il confronto tra la qualità delle immagini nel calcio e in altri sport, come la Formula 1. De Laurentiis ha evidenziato come le trasmissioni della Formula 1 riescano a coinvolgere gli spettatori in maniera più immersiva, offrendo prospettive che quasi fanno sentire gli spettatori al posto dei piloti. Questo livello di coinvolgimento, secondo De Laurentiis, dovrebbe essere un obiettivo anche per il calcio, e ha citato la finale del Mondiale tra Argentina e Francia come esempio di trasmissione esemplare.

Il presidente del Napoli ha anche discusso dell’approccio della Superlega, che recentemente ha annunciato che le partite saranno trasmesse gratuitamente su una piattaforma dedicata chiamata A22. Questo modello di trasmissione gratuito riflette in gran parte le stesse idee proposte da De Laurentiis, dimostrando una crescente consapevolezza nel settore calcistico riguardo alla necessità di una maggiore accessibilità e alla capacità di sfruttare il potenziale della trasmissione televisiva per raggiungere un vasto pubblico.

Il discorso di Aurelio De Laurentiis al Business of Football Summit ha evidenziato una serie di tematiche cruciali per il futuro del calcio, tra cui l’accessibilità, la sostenibilità economica e la qualità delle trasmissioni televisive. Le sue parole riflettono un desiderio di trasformazione e miglioramento nel mondo del calcio, spingendo verso una maggiore innovazione e un coinvolgimento più profondo del pubblico.