Whatsapp, gli adesivi stanno per trasformare l'app di messaggistica

La popolare applicazione di messaggistica WhatsApp è costantemente sotto i riflettori per le sue frequenti innovazioni, mirate a migliorare l’esperienza degli utenti. Di recente, è stata introdotta una nuova versione beta per gli utenti Android, identificata come la 2.24.5.10, che porta con sé interessanti novità. Tra le funzionalità in fase di sviluppo, una delle più attese riguarda la possibilità di utilizzare emoji animate attraverso il framework Lottie, noto per la sua capacità di preservare l’alta qualità delle animazioni anche quando queste vengono ridimensionate.

Whatsapp: a cosa serve Lottie?

Lottie si distingue per essere una libreria avanzata che facilita la creazione di animazioni complesse, garantendo che mantengano la loro qualità indipendentemente dalle dimensioni. Questa caratteristica la rende ideale per lo sviluppo di adesivi dinamici e pieni di vita, che possono arricchire le conversazioni con movimenti e transizioni fluidi. Nonostante il supporto a Lottie per gli adesivi sia ancora in fase di sperimentazione, il suo potenziale è chiaro, promettendo di portare una ventata di novità nell’uso degli adesivi all’interno dell’app.

Parallelamente, WhatsApp continua a supportare il formato WebP per gli adesivi, una scelta dettata dalla sua efficienza e dalla qualità delle immagini che riesce a garantire. L’adozione di Lottie non sostituirà il supporto a WebP, ma si affiancherà ad esso, offrendo agli utenti una gamma più ampia di opzioni per personalizzare le loro conversazioni.

Sebbene la timeline per il rilascio ufficiale di questa funzionalità agli utenti di WhatsApp non sia stata ancora annunciata, la sua introduzione è attesa con grande interesse dalla community. L’integrazione del supporto a Lottie per gli adesivi segna un passo avanti significativo nel modo in cui gli utenti possono esprimersi attraverso la piattaforma, promettendo di rendere le conversazioni ancora più coinvolgenti e personalizzate. Gli sviluppatori di WhatsApp dimostrano ancora una volta il loro impegno nel migliorare continuamente l’app, ascoltando le esigenze degli utenti e introducendo innovazioni che arricchiscono l’esperienza di messaggistica.