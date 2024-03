Whatsapp, ci sono funzioni che ti cambiano la vita e questa ne è l'esempio perfetto

Meta ha recentemente introdotto un’innovativa funzionalità per WhatsApp, la quale sta gradualmente diventando disponibile su scala globale, inclusa l’Italia. Questa novità, evidenziata da Mark Zuckerberg attraverso un video condiviso sul suo canale, consente agli utenti di effettuare ricerche all’interno delle conversazioni selezionando specifiche date. L’utilizzo di questa caratteristica è intuitivo: accedendo alla chat desiderata, si può aprire il menu contestuale (simboleggiato dai tre puntini verticali in alto a destra) e selezionare l’opzione “Cerca”.

Whatsapp: la nuova funzione arriverà presto anche sulla versione web

All’interno della modalità di ricerca, oltre alla possibilità di inserire termini specifici nella barra in alto, gli utenti possono ora sfruttare l’icona a forma di calendario per affinare la ricerca a un giorno preciso. Selezionando una data dal calendario, WhatsApp limiterà la ricerca alle parole chiave inserite esclusivamente nei messaggi inviati o ricevuti in quella data specifica.

Questa funzione è già operativa su una vasta gamma di dispositivi Android e iOS. Chi non la visualizza ancora potrà aspettarsi l’aggiornamento nei prossimi giorni. La stessa modalità di ricerca avanzata è disponibile anche su WhatsApp Web, garantendo una coerenza di utilizzo tra le varie piattaforme. L’introduzione della ricerca per data migliora notevolmente l’esperienza utente, soprattutto in quelle situazioni in cui WhatsApp viene utilizzato frequentemente per scambiare informazioni quotidiane, come gli orari di lavoro, appuntamenti o aggiornamenti sui prezzi di prodotti, risultando particolarmente vantaggiosa anche per gli utenti di WhatsApp Business.

La facilità di reperire informazioni specifiche senza la necessità di scorrere interminabili chat è uno dei principali benefici di questa funzionalità. Cercare un termine e specificare una data consente di accedere direttamente ai messaggi di interesse, anche se questi risalgono a periodi passati. Inoltre, se si sceglie di inserire soltanto la data senza alcun termine di ricerca, l’applicazione dirigerà l’utente all’ultimo messaggio inviato in quella giornata, semplificando ulteriormente l’accesso alle informazioni desiderate.