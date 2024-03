Meta attaccata da 8 associazioni, ha VIOLATO la privacy

Sono addirittura otto le associazioni europee di consumatori che hanno presentato un reclamo ufficiale alle autorità nazionali rispettive. L’obiettivo è quello di chiedere provvedimenti nei confronti di Meta a causa del mancato rispetto dei principi appartenenti al nuovo regolamento europeo che riguarda il trattamento di dati e privacy, il GDPR.

Quello che avrebbe scatenato tutto ciò consiste nel meccanismo “Pay or consent” di Meta. Gli utenti di Facebook e Instagram a novembre sono stati invitati a scegliere se utilizzare ancora le piattaforme in maniera tradizionale o pagare eliminando pubblicità utile ad influenzare le inserzioni. Le associazioni ritengono che in questo caso è come se si chiedesse agli utenti di pagare un nuovo abbonamento per rispettare il diritto della privacy.

La questione ha assunto tratti davvero incredibile negli ultimi tempi, diventando un caso mondiale.

Meta avrebbe violato la privacy: ecco com’è andata

Come fanno sapere gli organi competenti, Meta avrebbe in più occasioni cercato di giustificare la sua estrema sorveglianza commerciale a cui sottopone i suoi clienti. Scegliendo tra pagare o acconsentire, i clienti si sono ritrovati in difficoltà e questa pratica viene definita scorretta, rappresentando peraltro un ulteriore sforzo da parte della compagnia nel cercare di legalizzare un modello di business come il suo.

Nonostante tutto questo, l’offerta di Meta ai consumatori sembrerebbe essere un inganno creato appositamente per nascondere l’effettiva pratica utile per raccogliere informazioni sensibili riguardanti la vita delle altre persone. Le stesse informazioni verrebbero poi immunizzate attraverso il modello pubblicitario molto invasivo. I modelli di business basati sulla sorveglianza sollevano diverse problematiche in relazione al GDPR, ed è giunto il momento che le autorità di protezione dei dati intervengano per porre fine al trattamento ingiusto dei dati da parte di Meta e alla violazione dei diritti fondamentali delle persone.

Probabilmente si avranno nuovi risvolti nei prossimi giorni rispetto a questa situazione molto scomoda per il colosso.