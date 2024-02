Apple sta cercando di realizzare dei dispositivi indossabili in grado di interagire con l’ utente sfruttando i moderni algoritmi dell’ intelligenza artificiale; i modelli su cui punta Apple sono anelli smart, occhiali smart e Airpods di nuova generazione. Questi dispositivi serviranno alla casa produttrice per garantirsi un pubblico sempre più ampio in modo da ottenere un maggiore guadagno e rimanere in testa al mercato mondiale.

L’ anello smart è nato come un dispositivo in grado di sostituire gli orologi intelligenti poiché offre le stesse funzionalità: monitoraggio della salute, della frequenza cardiaca, quantità delle calorie bruciate e anche i passi che vengono fatti. Si potrà perciò collegare all’ iPhone in modo da offrire il maggior confort e aumentando la quantità degli utenti che vogliono acquistare un elemento che non sia troppo ingombrante come un orologio.

Apple, occhiali smart e Airpods di ultima generazione

Gli anelli smart non sono solo l’ unico progetto a cui sta lavorando Apple poiché sta cercando di realizzare degli occhiali intelligenti in grado di rimpiazzare gli Airpods in modo da avere a disposizione tutta la tecnologia degli auricolari integrati negli occhiali smart. Invece per gli Airpods, Apple sta cercando di integrare al loro interno fotocamere e sensori insieme all’ intelligenza artificiale; il progetto va avanti già da un anno per cui bisognerà vedere se gli ingegneri di Apple riusciranno ad unire le fotocamere e i sensori agli auricolari senza stravolgere troppo la loro forma e dimensione.

Per vedere realizzarsi questi progetti bisognerà aspettare, ma comunque sia questi progetti sono molto ambiziosi per cui ci vorrà ancora del tempo prima di trovare sul mercati uno di questi dispositivi. Anche perché rivoluzionerebbe il mercato dei dispositivi indossabili aprendo nuove strade a idee sempre più importanti e innovative; il mercato di questi dispositivi è in aumento per cui bisogna avere delle idee diverse dalle altre per potersi distinguere all’ interno di questo mondo in continua evoluzione.