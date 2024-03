Honor 90 è uno degli smartphone che gli utenti devono necessariamente acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto in vendita a meno di 400 euro, per il semplice fatto che racchiude al proprio interno un insieme di specifiche tecniche di ottima qualità generale.

Il tutto parte, ad esempio, dalla connettività in 5G, a patto che l’utente abbia SIM e abbonamento compatibili. Ad impreziosire qualitativamente il prodotto troviamo la presenza di un comparto fotografico di ottimo livello, capitanato ad esempio dal sensore principale da 200 megapixel, per poi essere seguito a ruota dal display AMOLED curvo da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz.

Honor 90: l’offerta Amazon che nessuno si aspettava

Honor 90 può essere considerato uno smartphone che promette ottime prestazioni, senza richiedere un prezzo troppo elevato. Al giorno d’oggi, considerando la variante no brand con la solita garanzia di 24 mesi, l’utente può pagare solamente 399 euro per il suo acquisto definitivo. Il link per l’acquisto è il seguente.

Come per tanti altri modelli presenti sul mercato, anche di Honor 90 esistono varianti differenti, le quali sono distanziate le une dalle altre più che altro per differenti quantitativi di RAM e di ROM. Il prezzo che vi abbiamo indicato nell’articolo è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per la 12/512GB nella colorazione Emerald Green.

A supportare una così grande qualità nel comparto fotografico e nell’ampiezza del display, è possibile trovare una batteria da ben 5000mAh, utilissima per riuscire ad estendere al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso. Il sistema operativo di base è Android 13, con la solita personalizzazione grafica caratteristica di tutti i prodotti della casa Honor, ricordiamo, infine, che la garanzia è di 24 mesi, oltretutto lo smartphone è no brand, ovvero gli aggiornamenti sono più tempestivi, in quanto ricevuti direttamente dal produttore.