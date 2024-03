Sundar Pichai, il capo di Google, ha rilasciato una pubblica ammissione di colpa in merito agli errori commessi da Gemini AI, un’innovativa tecnologia sperimentale dell’azienda.

La quale di recente ha generato risposte problematiche e pregiudizievoli, offendendo, a dir poco, gli utenti. A tal proposito sul sito Semafor, Pichai ha espresso senza mezzi termini la sua delusione riguardo alle controversie sollevate.

Pichai ha riconosciuto apertamente che alcune risposte prodotte da Gemini hanno ferito la sensibilità degli utenti e hanno dimostrato chiari segni di pregiudizio.

Questa ammissione, definita dall’CEO come “completamente inaccettabile“, sottolinea la gravità dei problemi affrontati dall’AI sperimentale.

Gemini AI sotto Accusa: critiche per risposte storiche inaccurate ed offensive

La tecnologia di Gemini AI, precedentemente nota come Bard, ha subito critiche significative per aver generato contenuti storicamente inesatti e offensivi. Esempi eclatanti includono la rappresentazione di soldati nazisti di varie etnie, i Padri Fondatori degli Stati Uniti con tratti non corrispondenti alla realtà, e una rappresentazione distorta dell’etnia dei co-fondatori di Google stessa.

Pichai ha assicurato un impegno totale nel risolvere i problemi emersi con Gemini AI.

Il team di Google hanno lavorato senza sosta per correggere le criticità, registrando già miglioramenti significativi in diversi ambiti. Il CEO ha sottolineato che, anche se nessuna intelligenza artificiale è perfetta, Google si impegna a raggiungere gli standard più alti possibili.

Una riflessione sul futuro dell’IA

La vicenda di Gemini AI solleva importanti questioni riguardanti lo sviluppo e l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.

È fondamentale garantire che i prodotti AI siano accurati, corretti e privi di pregiudizi.

Questa sfida rimarrà al centro dell’attenzione per qualsiasi azienda che sviluppa tecnologie AI destinate al consumo pubblico.

Insomna, l’ammissione di colpa di Sundar Pichai e l’impegno di Google per correggere gli errori di Gemini AI rappresentano un passo importante verso il miglioramento e la responsabilità nell’ambito dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non ci resta che attendere se tali errori saranno davvero risolti.