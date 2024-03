Oggi, 1 Marzo 2024, Realme ha ufficialmente lanciato il suo ultimo gioiello tecnologico: il Realme Note 50. Questo smartphone entry-level promette di sollevare il segmento economico a nuove vette con una combinazione di caratteristiche premium e un prezzo accessibile.

Con una batteria potente da 5000 mAh, una RAM fino a 8 GB e una protezione IP54 contro acqua e polvere, il Note 50 offre un’esperienza d’uso affidabile e durevole.

Il Realme Note 50 è stato progettato con un’attenzione particolare alla qualità e alla durabilità. Dotato, come detto, di una protezione IP54, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, garantendo una maggiore tranquillità agli utenti durante l’uso quotidiano.

Il vetro dello schermo e la struttura in alluminio pressofuso offrono una protezione superiore contro le cadute, cosicchè lo smartphone resti in ottime condizioni nel tempo.

Realme Note 50: prestazioni superiori

Tra le principali caratteristiche del nuovo Realme Note 50, abbiamo:

un processore octa-core UNISOC T612 , grazie a cui il Note 50 offre prestazioni superiori rispetto ai suoi concorrenti nella stessa fascia di prezzo .

ROM fino a 128 GB assicurano un utilizzo fluido e un ampio spazio di archiviazione per applicazioni, foto e video. Con fino a 106 ore di riproduzione musicale continua, gli utenti possono godersi le loro attività senza preoccuparsi di rimanere senza batteria.

Con un design bicolore e bordi ad angolo retto, il Realme Note 50 è disponibile nei colori blu cielo e nero notte, offrendo un’opzione per ogni stile.

Con uno spessore di soli 7,99 mm e un peso di 186 g, questo dispositivo è incredibilmente sottile e leggero, garantendo una comoda maneggevolezza per gli utenti in movimento.

Display impressionante

Il Realme Note 50 vanta di:

un display full-screen da 6,74 pollici con un elevato rapporto schermo/corpo del 90,3%;

da con un elevato Una luminosità massima fino a 560 nits;

Una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Una delle caratteristiche più innovative del Note 50 è la nuova Mini Capsule, che fornisce, in modo convenient,e informazioni chiave come l’utilizzo dei dati e lo stato di carica direttamente all’utente.

Con il supporto per il riconoscimento laterale delle impronte digitali, gli utenti possono sbloccare il loro dispositivo in modo rapido e sicuro.

Prezzo e disponibilità

Il Note 50 sarà disponibile in Italia nella variante 4+128GB al prezzo suggerito di vendita di 119,99 euro, ma sarà in promozione a 99,99 euro a partire dal 1° Marzo.

Con caratteristiche di alta qualità e un prezzo accessibile, il Note 50 si propone come il nuovo standard degli smartphone entry-level, offrendo prestazioni e funzionalità superiori a un pubblico più ampio.