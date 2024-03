Dopo il recente debutto delle Galaxy Buds FE, un’opzione più economica nel panorama delle cuffie wireless Samsung, l’attenzione si sposta ora verso le prossime generazioni dei modelli di punta, le Galaxy Buds 3 e le Buds 3 Pro. Considerando che le Buds 2 sono state lanciate nel 2021 e le Buds 2 Pro circa un anno e mezzo fa, è giunto il momento di guardare avanti verso le nuove innovazioni nel campo dell’audio wireless.

Le attese per le nuove cuffie erano alte, soprattutto considerando che molti pensavano sarebbero state lanciate insieme ai nuovi smartphone di punta di Samsung.

Ad ogni modo il loro mancato debutto ha alimentato le voci su un possibile rilascio nell’anno successivo. A dicembre dell’anno scorso, si era già ipotizzato che le Galaxy Buds 3 Pro sarebbero state introdotte nel corso del 2024. Queste avrebbero dovuto includere funzionalità all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale.

Le recenti indiscrezioni confermano queste anticipazioni, aggiungendo che lo sviluppo del firmware è già in corso.

Galaxy Buds 3, numeri di modello e certificazioni

Secondo il sito GalaxyClub, le prossime cuffie verranno identificate dai numeri di modello SM-R530 e SM-R630, rispettivamente per le Galaxy Buds 3 Pro e le Buds 3.

Ulteriori dettagli emergono dalle certificazioni della batteria, con informazioni sulla custodia di ricarica delle Buds 3 Pro apparse online, sebbene senza specifiche sulla sua capacità. Mentre non è ancora chiaro il momento preciso del lancio, si ipotizza che potrebbe avvenire in concomitanza con il debutto dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, previsti per luglio o agosto di quest’anno.

Tra le novità più attese ci sono le funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Una di queste è la “AI Live Translate Call”, che promette di tradurre le conversazioni in tempo reale durante le chiamate. Si spera anche in un rinnovamento del design, magari con un’attenzione particolare alla leggerezza.

Altro obiettivo è il miglioramento della durata della batteria per sostenere le nuove funzionalità AI, che richiederanno inevitabilmente un consumo energetico più elevato.

Insomma non ci resta altro che vedere se queste cuffie riusciranno a soddisfare le aspettative degli utenti. Chissà se Samsung riuscirà a confermare la sua reputazione di alta qualità nel campo dell’audio.