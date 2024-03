OPPO, il rinomato produttore cinese di dispositivi tecnologici, annuncia con soddisfazione il suo ritorno in Europa. Questo ritorno avviene in seguito alla risoluzione di tutte le questioni legali relative all’utilizzo dei brevetti con Nokia. Ciò avviene grazie all’instaurazione di un accordo pluriennale di licenza incrociata dei brevetti sul 5G. Questo passo significativo ha permesso a OPPO di consolidare la sua posizione e di confermare il suo impegno nel mercato europeo.

Durante un evento tenutosi a Barcellona, in concomitanza con il MWC, Bingo Liu, CEO della divisione europea di OPPO, ha annunciato l’imminente arrivo in Europa della prossima generazione della serie Find. Insieme a questa notizia è stato diffuso anche un nuovo programma di garanzia estesa di 4 anni sulle batterie dei dispositivi. Nonostante questo annuncio entusiasmante, Liu non ha rilasciato ulteriori dettagli, mantenendo un certo alone di mistero attorno al lancio imminente della nuova serie Find. La serie Find rappresenta il vertice della gamma di prodotti OPPO. Questo soprattutto con modelli di fascia alta come i recenti Find X5, Find X5 Pro e Find X5 Lite, lanciati sul mercato europeo nel febbraio 2022.

Con Find Oppo ritorna in Europa

Va notato che modelli successivi come i Find X6 e Find X6 Pro annunciati l’anno scorso, insieme ai pieghevoli Find N3 e Find N3 Flip, non sono mai giunti in Europa. È stato solo di recente che sono stati annunciati i nuovi Find X7 e Find X7 Ultra, suggerendo che potrebbe essere imminente un lancio europeo. La “upcoming gen” della serie Find potrebbe quindi essere la tanto attesa “Find X8“, se si segue il tradizionale schema temporale di rilascio dei modelli.

Tra le varie ipotesi, si potrebbe considerare la possibilità che OPPO abbia deciso di mantenere segreta l’uscita della nuova generazione al fine di non influenzare le vendite dei modelli attuali. È anche plausibile ipotizzare il lancio di una versione aggiuntiva della serie Find X7, come il Find X7 Pro. In alternativa, potrebbe essere che Bingo Liu si riferisca anche ai pieghevoli. Questa categoria di dispositivi è stata esplorata da OPPO con il Find N3 Flip e potrebbe continuare ad esplorare con un possibile Find N4.

Qualunque sia la decisione intrapresa da OPPO, la notizia del suo ritorno in Europa è accolta con entusiasmo dagli appassionati. Questo ritorno infatti porta ad una maggiore varietà di prodotti sul mercato e una competizione più accesa.