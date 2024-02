OPPO, azienda leader nel settore degli smart device, ha presentato la sua prospettiva rivoluzionaria nel settore con un ruolo di spicco nell’evoluzione delle comunicazioni future. Il primo passo in questa direzione passa per la pubblicazione di due nuovi white paper: l’OPPO 6G White Paper 2023 e l’OPPO 6G Security White Paper. Questi documenti anticipano gli standard globali per il 6G e delineano una visione tangibile per il futuro della tecnologia.

Nel dettagliato 6G White Paper 2023, OPPO esplora come questa tecnologia aprirà la strada a due mercati emergenti, ciascuno con un miliardo di utenti, il Mobile AI Computing e il Mobile Metaverse. Questi mercati si influenzano reciprocamente, sfruttando una trasmissione dati più veloce e multidimensionale, potenziata dall’AI e una percezione dei dati migliorata per integrare mondi fisici e virtuali. Per soddisfare le esigenze di comunicazione e calcolo del 6G, OPPO propone un design di sistema chiamato ‘Kernel Minimizzato‘, che fornisce funzionalità comuni tramite sottosistemi minimali e ottimizzati per specifici casi d’uso, consentendo l’accesso on–demand alle unità di elaborazione ottimali.

I progressi tecnologici di OPPO

Per il secondo white paper, il 6G Security White Paper, OPPO affronta le sfide della sicurezza per le reti 6G, con un focus che si sposta dalla sicurezza della trasmissione dati alla sicurezza dei dati stessi e alla privacy degli utenti. Per poter affrontare questo genere di sfide, l’azienda sta esplorando tecnologie come la blockchain, la physical layer security, la sicurezza AI e la post–quantum security. In questo modo OPPO mira a creare un’architettura di sicurezza 6G a impatto zero.

L’impegno dell’azienda per l’innovazione si estende anche al supporto delle startup. Con 150 milioni di startup in tutto il mondo e altre 50 milioni lanciate ogni anno, OPPO riconosce le sfide che affrontano queste imprese e si impegna attivamente a fornire supporto finanziario, tecnologico e di marketing per favorirne la crescita e portare le loro innovazioni nel mercato. Attraverso collaborazioni come quella con AlpsenTek, che ha integrato il suo sensore di visione ibrida ALPIX–Eiger® con capacità di AI, OPPO ha contribuito a spingere avanti l’innovazione nell’ambito della visione artificiale.

Inoltre, collaborazioni con aziende come DeepMirror, che sviluppa giochi AR basati su cloud come MirrorVerse, dimostrano l’impegno dell’azienda nel promuovere l’innovazione in settori chiave come la realtà aumentata. E non è tutto.

Nuove collaborazioni in arrivo

La co–creazione è fondamentale per l’approccio dell’azienda. Collaborazioni con startup come HUAYI Medical Technologies, specializzata nel monitoraggio della salute contactless; e CloudSteth, che offre soluzioni di auscultazione intelligente, evidenziano come l’azienda lavori a stretto contatto con le startup per sviluppare tecnologie rivoluzionarie nel campo della sanità.

OPPO sostiene inoltre le startup attraverso iniziative come l’Inspiration Challenge, che fornisce supporto continuo e opportunità di riconoscimento globale. Esempi di questo supporto includono la collaborazione con Tangtangquan per implementare soluzioni terapeutiche digitali sull’OPPO Watch e l’esposizione di innovazioni come il materiale alternativo Bluepha™ PHA di Bluepha Co., Ltd a eventi internazionali come COP28.

Con la rivoluzione dell’AI che apre nuove opportunità in vari settori, le startup diventano una fonte cruciale di innovazione. OPPO rimane impegnata a collaborare e sostenere la prossima generazione di imprese emergenti, promuovendo l’innovazione e offrendo esperienze trasformative agli utenti globali.