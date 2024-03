Il fenomeno Vision Pro sta rapidamente diventando il nuovo trend dei party a San Francisco, trasformando le feste in esperienze futuristiche e interattive. Questo visore di realtà aumentata di Apple non è più relegato a un utilizzo casuale, ma diventa il protagonista indiscusso di eventi sociali, trasformando il modo in cui le persone si divertono e interagiscono durante le celebrazioni.

Il futuro dell’intrattenimento a San Francisco

La rivoluzione è iniziata con il primo party organizzato dal collettivo tech noto come Cerebral Valley presso il club Embarcadero nello spazio Shack15, poco distante da Cupertino e dalla Silicon Valley. In questo evento esclusivo, gli ospiti non solo indossavano i visori Vision Pro durante le cene e i brindisi, ma li mantenevano anche mentre ballavano e si divertivano. Questa scelta fuori dal comune è diventata il dress code speciale, trasformando il party in un rave tech, un connubio tra una fiera tech e un festival musicale.

La festa non è stata solo un’occasione per celebrare il rilascio ufficiale del gadget, ma anche un modo per discutere delle sue potenzialità, rispondendo alle prime recensioni critiche attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente. Alex Reibman, uno startupper presente all’evento, ha commentato: “Invece che organizzare un noioso panel per parlare di tecnologia abbiamo allestito un rave“.

Il successo di questo primo evento ha ispirato altri party tech a Frisco, come quelli della Community Arts and Technology Symposium (CATS), organizzati dalla società Foundry in diverse location industriali, con il prossimo appuntamento fissato per il 14 marzo. L’alta densità di proprietari di Vision Pro in questi spazi limitati ha fornito l’opportunità di testare le capacità del dispositivo in termini di produttività. Videoconferenze in realtà mista sono diventate una pratica comune, consentendo di valutare la resa della rappresentazione virtuale dei partecipanti e l’interattività offerta.

Rivoluzione dei party

In questo scenario di innovazione e celebrazione, i visori Vision Pro non sono solo uno strumento di intrattenimento, ma un mezzo per esplorare nuove possibilità di interazione sociale e produttiva. L’integrazione di questa tecnologia nei party non solo aggiunge un elemento di futurismo e divertimento, ma apre anche la strada a una nuova era di connettività e coinvolgimento. La realtà aumentata, una volta riservata agli ambiti professionali o di gioco, si sta ora inserendo nella vita sociale quotidiana, ridefinendo il concetto stesso di festa e interazione umana.