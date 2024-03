I flip phone, anche conosciuti come smartphone pieghevoli sono dei dispositivi che non hanno propriamente convinto il pubblico.

Il primo smartphone pieghevole è stato rilasciato sul mercato nel 2018 ed era il Royole FlexPai, prodotto dalla Royole Corporation.

Successivamente altre società hanno seguito i suoi passi, come Samsung e Huawei con la produzione dei loro Galaxy Fold e Mate X.

I telefoni pieghevoli hanno sicuramente i loro vantaggi come uno schermo molto più grande a disposizione e un design decisamente più innovativo.

D’altra parte però, presenta degli svantaggi considerevoli come un peso maggiore rispetto a uno smartphone classico, un costo abbastanza elevato e una probabile riduzione della durata poiché il meccanismo pieghevole potrebbe essere più soggetto a danni e a guasti rispetto a un display tradizionale.

Tuttavia il mercato dei pieghevoli continua a ingrandirsi, e dopo il Galaxy Z Flip 5 di Samsung, tra poco potrebbe esserci un nuovo competitor in circolazione.

Honor potrebbe produrre il suo primo flip phone

Si tratta proprio di Honor, azienda cinese che ha annunciato, tramite il suo CEO George Zhao, che: ”Questo anno ci stiamo preparando al lancio del flip phone, ora che internamente siamo nella fase finale. Siamo molto ottimisti sui pieghevoli per il futuro.”

In realtà Honor non è propriamente un novellino nel campo degli smartphone pieghevoli, poiché ha già prodotto in passato delle versioni Fold ovvero che si aprono come se fosse un libro. Il suo Magic V2, arrivato sul mercato italiano nel 2023 ha dato non poco filo da torcere ai suoi avversari, il Google Pixel Fold e il Galaxy Z Fold 5.

Adesso Honor è pronto a competere anche sul mercato dei flip phone, progettando uno smartphone pieghevole sicuramente all’altezza delle aspettative.

Quando uscirà il nuovo flip phone prodotto da Honor? Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale per il mercato italiano ma verosimilmente accadrà nei prossimi mesi del 2024.