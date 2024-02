Il compressore portatile per auto è divenuto, nel corso degli ultimi anni almeno, un prodotto quasi essenziale per tutti gli utenti che vogliono dormire sonni tranquilli mentre utilizzano la propria vettura, per il semplice fatto che si può avere la certezza di non incappare nella necessità di dover chiamare il carro attrezzi a causa di una foratura (tranne casi estremi).

Periodicamente su Amazon vengono attivate interessanti offerte che permettono di godere di un risparmio non di poco conto sull’acquisto di prodotti di questo genere, infatti oggi vi parliamo dell’ultimo modello di Wistrue, un piccolo compressore ad aria portatile con batteria integrata da 6000mAh, ed una potenza complessiva di 150PSI.

Compressore portatile per auto: un prezzo unico

L’acquisto di un dispositivo di questo tipo, quindi un compressore auto portatile, non vi deve assolutamente spaventare, infatti il prezzo di vendita è sempre più economico e vicino alle necessità del consumatore finale. La spesa di base da sostenere su Amazon equivale a 42,86 euro, ma oggi potete pensare di risparmiare ulteriormente applicando un coupon del 20%, in modo da ridurla di altri 10 euro, fino ad arrivare a soli 32,86 euro complessivi.

Il sistema di controllo del prodotto è estremamente semplificato, poiché sulla superficie trovano posto tutti i comandi fisici da utilizzare ad esempio per l’accensione, la scelta della pressione da raggiungere, oppure l’attivazione della luce LED anteriore, ad esempio per inviare un segnale di SOS in caso di necessità. Le informazioni di stato vengono tranquillamente visualizzate direttamente sul piccolo display LCD retroilluminato, posto esattamente sopra lo stesso. All’interno della confezione si possono trovare una buona dotazione di accessori, tra cui annoveriamo il filo universale per il pompaggio, oltre a due connettori da utilizzare per ogni veicolo o ad esempio i palloni (oltre a naturalmente monopattini e biciclette).