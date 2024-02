Occasione più unica che rara per riuscire ad acquistare il bellissimo Samsung Galaxy A33, lo smartphone che tanti avrebbero voluto avere a disposizione, oggi è scontato del 46%, mettendo a disposizione del consumatore finale la più elevata occasione per spendere poco o niente.

Il prodotto ha un ampio display da 6,4 pollici di diagonale, uno dei migliori della propria fascia di prezzo, affiancato da sistema operativo Android, aggiornato inizialmente alla versione 12, con 128GB di memoria interna, che ricordiamo essere espandibile con microSD, a cui si aggiungono anche 6GB di RAM. Il tutto completato dalla presenza di una comoda batteria da 5000mAh, che garantisce una buona usabilità nel lungo periodo.

Samsung Galaxy A33: che offerta

Volete risparmiare sul vostro nuovo smartphone? allora potete acquistare il Samsung Galaxy A33, oggi ha un costo effettivo di soli 203,99 euro, approfittando così di una riduzione del 46% applicata direttamente sul prezzo consigliato di 374,85 euro, sempre considerandolo no brand e con la garanzia di 24 mesi. Per completare l’ordine, premete questo link.

Il dispositivo permette di accedere tranquillamente alla connettività di ultima generazione, sfruttando come vi abbiamo anticipato il 5G, a patto che la SIM e l’abbonamento di cui siete in possesso siano compatibili. Il carrellino delle SIM presenta slot a sufficienza per l’inserimento di più SIM, ed oltretutto nella parte inferiore trova posto una USB-C di ultima generazione, così da riuscire a collegare qualsiasi accessorio tra i più recenti effettivamente disponibili. La fotocamera anteriore è integrata in un caratteristico, ed estetico, notch a goccia, senza arrecare particolare fastidio alla vista, rendendo lo smartphone sempre molto elegante e perfettamente allineato con quelle che potrebbero essere le richieste di un consumatore del 2024. Il prezzo indicato è disponibile solamente per pochi giorni, vi conviene affrettarvi in caso di interesse.