Vodafone REGNA con le sue SILVER da 7 EURO al mese

Non è semplice neanche per un gestore come Vodafone riuscire a farsi strada tra le tante aziende oggi disponibili nel mondo della telefonia. Sono molte le cosiddette “prime donne” che provano a fare la voce grossa cercando di recuperare quanti più nuovi utenti possibile. A tal proposito il celebre gestore anglosassone vuole mettere le cose in chiaro fin dal primo momento, con il 2024 che infatti è iniziato molto positivamente.

Contestualmente al mondo della telefonia mobile, sembra che tutto stia girando in favore di Vodafone. L’azienda, venuta fuori già qualche mese fa con le sue due nuove offerte, sta attirando sempre più curiosi a sottoscriverle. Effettivamente non c’è molto altro da dire: sono vantaggiose perché costano poco e perché hanno tutto al loro interno. Non mancano i minuti e i messaggi così come abbondano chiaramente i giga per la connessione web.

Per Vodafone sarà facile: con queste offerte torneranno indietro tantissimi vecchi clienti

Con Vodafone a questi livelli, il gioco assume tutto un altro sapore. Tutti gli utenti che hanno avuto l’opportunità di sottoscrivere una nuova Silver sanno che pagheranno 7,99 € al mese o al massimo 9,99 € al mese.

Con entrambe le soluzioni ci sono minuti e messaggi senza limiti. Con la prima ecco 100 giga in 4G, mentre con la seconda eccone ben 150.

Chiaramente bisogna capire chi può sottoscrivere delle offerte del genere e a quanto pare il cerchio può ritenersi chiuso in un certo senso ma aperto nell’altro. Se molti utenti che provengono da determinati gestori rimangono fuori dalla promozione, tanti altri sono ampiamente dentro. Vodafone vuole infatti che sottoscrivere queste offerte siano coloro che provengono da tutti i gestori virtuali o dal gestore per eccellenza che in questo momento è Iliad.

In più c’è un regalo per tutti coloro che scelgono di ricaricare automaticamente il loro numero tutti i mesi. Scegliendo il servizio dedicato Smartpay, ci saranno 50 giga in più da accumulare con quelli dell’offerta.