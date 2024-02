I proprietari di abitazioni stanno sempre più abbracciando l’energia rinnovabile, poiché risulta particolarmente conveniente. Un kilowattora di elettricità autogenerata costa solo circa 6 centesimi, rispetto ai 40 centesimi forniti dai gestori di energia. Pertanto, c’è un interesse crescente nel potenziare l’autosufficienza, specialmente nei giorni con meno luce solare o durante la notte. LG Energy Solution sta compiendo un passo significativo in questo senso, offrendo il nuovo LG enblock E, un nuovo sistema di stoccaggio di energia per abitazioni al litio ferro fosfato, a partire da aprile 2024. Questa innovazione debutterà inizialmente in Germania, per poi essere disponibile in Italia, nel Regno Unito e in altri paesi europei.

Il futuro dell’energia domestica

Il nome “enblock” deriva da “energia” e “blocco“, sottolineando la principale funzione di questo sistema: energia in un blocco compatto (modulo di batteria). Il LG enblock E rappresenta il primo sistema di stoccaggio di energia al litio ferro fosfato per abitazioni offerto da LG Energy Solution. Essenzialmente, offre un notevole aumento, circa il 40 percento, nella densità energetica rispetto alle alternative LFP convenzionali, consentendo di immagazzinare più energia in uno spazio ridotto. L’ESS comprende un insieme di moduli di batterie da 28,5 chilogrammi e un’unità di controllo chiamata Battery Protection Unit (BPU) da 3,68 chilogrammi, mantenendo l’unità compatta e flessibile.

Ci sono almeno 5 motivi per scegliere il LG enblock E. In primo luogo, è facilmente estendibile, adattabile alle crescenti esigenze dei proprietari quando la domanda energetica aumenta. La sua disponibilità in due configurazioni consente una scelta flessibile. In secondo luogo, l’installazione è facile e veloce, con un significativo risparmio di tempo e costi per utenti finali e installatori. La dimensione compatta e il peso leggero consentono un’installazione agevole in qualsiasi posizione.

La flessibilità dell’installazione è ulteriormente sottolineata dalle opzioni di installazione flessibili, grazie alle dimensioni compatte e al design simile a un armadio che si adatta a spazi ristretti. La monitorizzazione intuitiva è resa possibile attraverso l’app Monitor di LG Energy Solution, consentendo ai proprietari di seguire il consumo e la produzione di energia in tempo reale. Infine, il LG enblock E offre la massima compatibilità con inverter monofase e trifase, offrendo agli utenti un’ampia scelta.

LG enblock E e le sue vantaggiose caratteristiche

L’innovazione senza compromessi di LG Energy Solution è evidente in ogni dettaglio del nuovo prodotto. Dalla progettazione innovativa delle batterie ai rigorosi processi di produzione e agli elevati standard di controllo qualità, LG Energy Solution promette batterie LFP di alta qualità su larga scala. Questo impegno si riflette nella garanzia di 10 anni offerta sul LG enblock E, sottolineando la fiducia nella qualità del prodotto.

Mentre l’adozione di soluzioni come il LG enblock E segna un passo significativo verso un futuro più sostenibile e energetico, è fondamentale bilanciare l’innovazione con una riflessione attenta sulla sostenibilità a lungo termine. La transizione verso l’energia rinnovabile non solo migliora l’efficienza e riduce i costi, ma deve anche essere gestita con una consapevolezza dell’impatto ambientale. La chiave per un futuro energetico sostenibile è l’integrazione di tecnologie avanzate con una responsabilità ecologica e una considerazione approfondita per le implicazioni a lungo termine.