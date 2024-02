Comet non perde MAI, le sue offerte sugli iPhone sui Galaxy DOMINANO

Non c’è gioco quando i grandi magazzini decidono di lanciare quei volantini pieni di elettronica a prezzi scontati. Per “scontati” ovviamente si intendono quei prodotti dal prezzo basso, ma non quelli che qualcuno crede siano dovuti a tali cifre. Infatti è davvero raro che smartphone, televisioni e computer di questo calibro arrivino a toccare dei prezzi del genere, tranne quando c’è in gioco Comet.

Questo colosso è stato in grado negli anni di far vedere tante cose buone e lo si è visto con le offerte che sono arrivate negli ultimi tempi. Effettivamente era difficile fare meglio, siccome i prezzi erano già molto bassi. Ad oggi ci sono diverse offerte che potrebbero tornare utili al pubblico, che sa benissimo di poter potersi recare negli store o anche sul sito ufficiale. Cambia poco: chi ha la smania di avere subito un oggetto, va al punto vendita, mentre chissà di poter aspettare, magari anche per impedimenti, decide di farsi spedire il prodotto.

Con le nuove offerte, Comet domina: ecco la prova

Oltre ai nuovi Galaxy S24 di Samsung a prezzo di listino e all’iPhone 15 da 128 giga che costa 829 €, c’è dell’altro.

Per i più nostalgici, o meglio per quelli che vogliono risparmiare qualcosina, Comet rende disponibile l’iPhone 12, anch’esso nella versione da 128 giga ma ad un prezzo che equivale a soli 579 €.

Spazio anche a Samsung, che vede la sua nuova gamma Galaxy S24 presente per intero all’interno del volantino insieme ad altri dispositivi. Ad esempio, ecco il Galaxy Z Fold5, il pieghevole più interessante che costa oggi 1899 € con 256 giga di memoria. A seguire c’è spazio anche per un piccolo, ovvero il Galaxy A25 5G che ha infatti un prezzo di soli 299 €. Si tratta dunque di una marea di prodotti, siccome questi sono solo alcuni in riferimento alle prime pagine del volantino. Ricordiamo che tutti hanno due anni di garanzia da poter estendere eventualmente all’acquisto.