TIM scopre le POWER, ci sono 150 giga partendo da 6 EURO

Innanzitutto quando si parla di offerte vantaggiose bisogna capire cosa c’è al loro interno. Sia nell’uno che nell’altro caso, gli utenti che questa volta scelgono TIM potranno trovare tanti minuti, messaggi e giga per la connessione al web.

In basso c’è un paragrafo totalmente dedicato ai dettagli delle due offerte Power, le quali tornano dopo la fine del 2023.

TIM: le nuove offerte sono presenti adesso sul web ma solo per alcuni

Si parte con la prima delle due offerte, quella meno costosa e con qualche contenuto mancante rispetto alla seconda. La Power Iron è ciò che serve a chi non vuole spendere troppo ed infatti il suo prezzo ogni mese sarà di soli 6,99 €.

Per quanto riguarda i contenuti, bisogna partire dai minuti che sono senza limiti per telefonare veramente chiunque tra gestori fissi e mobili in Italia e in Europa. Seguono anche i messaggi senza limiti con lo stesso criterio dei minuti, per poi terminare con i giga che sono 100 e utili per navigare ogni giorno sul web usando la rete 4G.

Si prosegue poi con la seconda offerta, la vera bomba di TIM che prende il nome di Power Supreme Web Easy. Chi riesce a sottoscriverla può avere veramente tutto: si parte dai minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori, si passa ai messaggi senza limiti verso tutti e si termina con ben 150 giga in 4G per navigare in Internet tutti i giorni. Il prezzo in questo caso aumenta leggermente e passa a 7,99 € al mese.

Ovviamente le offerte non sono per tutti, ma solo per coloro che provengono da gestori ben precisi. TIM vuole infatti che a sottoscriverle siano coloro che vengono da un gestore virtuale o da Iliad. C’è inoltre un vantaggio che riguarda proprio le promo mobili, siccome l’azienda ha scelto di regalare il primo mese gratuitamente agli utenti che le sottoscrivono. Si comincerà a pagare a partire dal secondo mese in poi.