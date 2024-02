Tentativo di PHISHING in corso: la truffa ruba dati e soldi

Gli attacchi da parte delle truffe purtroppo capitano tutti i giorni ma diversi utenti ancora devono imparare a starne alla larga. È capitato anche questa volta: molte persone hanno riferito di un messaggio truffa che avrebbe fatto rapidamente il giro del web e ancor prima tramite le caselle e-mail.

Lo scopo è quello di far credere alle persone che una donna si sia invaghita di loro, a tal punto da contattarli in privato. Lo scopo sarà quello di dire al malcapitato di turno che è possibile una conversazione più approfondita su una piattaforma di incontri ben precisa, che in realtà non esiste e che è solo uno specchietto per le allodole. Quando l’utente andrà ad iscriversi, non saprà che si ritroverà a dare le sue informazioni personali ai malviventi e talvolta anche quelle delle carte di credito. In basso abbiamo deciso di incollare il messaggio per far capire a tutti come si manifesta una truffa di questo tipo.

Truffa incredibile: è proprio così che hanno rubato i soldi alle povere persone

Come già detto, questo è il testo dal quale stare alla larga. Si tratta di una truffa ed è arrivata a migliaia di persone nelle ultime ore.

“Ciao,

Sono Monica e attualmente mi trovo a Roma, circondata dalla bellezza e dal lusso,

ma mi sento ancora sola senza la carezza di un uomo vicino.

Sono finanziariamente libera e pronta a tuffarmi in un mare di piacere e dissolutezza.

Ho intenzione di rimanere qui per 3-4 giorni e voglio trascorrerli all’insegna del piacere e della passione.

Per puro caso ho ricevuto la tua e-mail e spero che tu legga la lettera.

Se sei lontano da Roma, non preoccuparti, ho un carsharing e posso venire ovunque, purché dia il mio corpo in sottomissione.

Il mio numero di telefono è nel PROFILO, chiamami se sei pronto a regalarmi momenti indimenticabili.

Non vedo l’ora di incontrarti,

Monica“