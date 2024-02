Super OCCASIONE Amazon: Sconto del 36% su Tablet Microsoft

Amazon ci sorprende e rende disponibile un’offerta imperdibile per il tablet Microsoft Surface GO, che grazie ad uno sconto incredibilmente vantaggioso del 36%, è acquistabile a soli 299,99€ anziché al prezzo di listino.

Il Microsoft Surface GO è dotato di uno schermo PixelSense da 10.5″ con una risoluzione di 1920 x 1280 pixel, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Il supporto al multitocco fino a 10 punti e l’input penna generano un’esperienza di utilizzo intuitiva e interattiva, ideale per la produttività e il divertimento. La sicurezza del device è garantita grazie alla compatibilità con Windows Hello, che consente di accedere al tablet in modo rapido e sicuro tramite il riconoscimento facciale.

Caratteristiche grandiose di un tablet moderno

Una delle caratteristiche più apprezzate del Microsoft Surface GO è la sua eccezionale autonomia della batteria, che può durare fino a 10 ore con un utilizzo normale, consentendoti di lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente il dispositivo. Per quanto riguarda le connessioni, il tablet propone un’ampia gamma di opzioni, tra cui 1 porta USB-C, un connettore jack per cuffie da 3.5 mm, 1 porta Surface Connect e un lettore di schede microSDXC.

Inoltre, è compatibile con la Cover con tasti per Surface, che permette di trasformare il tablet in un dispositivo simile a un laptop per un’esperienza di digitazione più confortevole. Avvisiamo però che penna, mouse e tastiera non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente. Anche se “esterni” investire in essi potrebbe darti una flessibilità maggiore per personalizzare il Surface GO in base alle tue preferenze.

Con la tecnologia DDR3 SDRAM e la connettività Bluetooth, il tablet dona un utilizzo incredibilmente affidabile e sempre funzionante, ideale per le attività quotidiane e il multitasking. Il Microsoft Surface GO è un dispositivo versatile e performante che saprà darti un’uso eccellente in qualsiasi situazione. Approfitta all’istante della superba offerta su Amazon e scopri tutto ciò che il Surface GO può fare per migliorare la tua produttività.