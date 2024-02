Tutti almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto delle telefonate da parte di un numero ‘Sconosciuto’.

La maggior parte delle volte si tratta di scherzi innocenti dei nostri amici oppure di pubblicità aggressive da parte di call center.

Eventi che possono essere abbastanza fastidiosi ma che non destano particolare preoccupazione.

In altri casi invece si potrebbe essere vittime di vere e proprie persecuzioni, da parte di ex opprimenti o individui molesti.

Ecco perché scoprire chi si cela dietro a dei numeri sconosciuti è di vitate importanza per avere in mano tutte le informazioni necessarie per bloccare queste telefonate indesiderate.

Chiamate da numeri ‘Sconosciuti’? Ecco come scoprirne l’identità

Le telefonate da parte di numeri ‘Sconosciuti’ potrebbero essere effettuate in qualsiasi momento della giornata, anche di notte e in momenti particolarmente densi di impegni.

Bloccare questa tipologia di fastidi è di vitale importanza, anche se, come detto in precedenza, nella maggior parte dei casi si tratta di operatori di call center che vogliono proporre qualche tariffa vantaggiosa.

Per fermare il flusso di queste telefonate esistono diversi filtri anti spam che possono essere attivati. Inoltre sia i dispositivi Android che quelli Apple sono provvisti di opzioni specifiche per bloccare i numeri sconosciuti e i privati.

Ma bloccare arrivo indesiderato di telefonate non è abbastanza perché in alcuni casi si potrebbe voler sapere da dove arrivano le chiamate e chi si cela dietro la cornetta.

Per scoprire l’identità della persona che chiama basterà scaricare una semplice applicazione chiamata Sync.Me che fornisce dei servizi per l’identificazione delle chiamate e altre informazioni sempre relative al numero in questione.

Per far funzionare l’applicazione è necessario inserire il proprio numero di telefono e avviare la ricerca. In questo modo potrai identificare tutte le chiamate in arrivo, ricevendo informazioni su nomi e numeri di telefono anche se questi non sono presenti nella tua rubrica.