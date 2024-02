Lenovo ha sconvolto il palcoscenico tecnologico al Mobile World Congress 2024. Presentando una serie di laptop all’avanguardia che ridefiniscono gli standard dell’innovazione nel settore dei PC.

I nuovi dispositivi non solo offrono funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, ma integrano anche soluzioni innovative per massimizzare la produttività sia per gli utenti aziendali che per quelli consumer.

Con il lancio dei nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook, Lenovo si propone di guidare l’innovazione attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Questi dispositivi, alimentati da processori Intel Core Ultra e Windows 11, promettono un’esperienza utente superiore con una maggiore sicurezza, efficienza energetica e coinvolgimento.

La collaborazione tra hardware e software apre la strada a un’era di produttività avanzata e esperienze informatiche più immersive.

Il concept del laptop transparente Lenovo ThinkBook

Lenovo ha stupito il pubblico con il suo concept futuristico del laptop transparente ThinkBook. Dotato di uno straordinario display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici. Questo dispositivo fonde abilmente il mondo digitale e reale, aprendo nuove possibilità di interazione e collaborazione.

Con l’integrazione dell’IA generativa, il laptop offre un’esperienza unica che rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con i dati e le applicazioni.

Smart Connect: l’integrazione perfetta tra dispositivi

Ma non è tutto, la collaborazione tra Lenovo e Motorola ha dato vita a Smart Connect, una soluzione software progettata per unificare gli ecosistemi digitali.

Questo strumento permette agli utenti di passare senza soluzione di continuità tra PC, smartphone e tablet. Semplificando la condivisione di contenuti e la gestione delle attività quotidiane. Grazie a Smart Connect, la connettività multi-dispositivo diventa più fluida che mai.

Oltre ai nuovi laptop, il rinomato brand ha presentato una serie di accessori progettati per migliorare la mobilità e la produttività degli utenti in movimento. Tra questi:

Il display mobile ThinkVision M14t Gen 2;

Lo zaino ThinkPad Executive da 16 pollici;

Entrambi i dispositivi offrono soluzioni pratiche per un’esperienza informatica completa, ovunque ci si trovi.

Sicurezza e protezione dei dati

Per garantire la sicurezza degli utenti, Lenovo ha introdotto Lenovo Identity Advisor, uno strumento di monitoraggio dell’identità digitale basato su Norton.

Questo software fornisce avvisi tempestivi in caso di attività sospette e assistenza nel ripristino dell’identità in caso di furto o compromissione delle informazioni personali online garantendo una maggiore tranquillità agli utenti.

Il brand si impegna per un futuro più sostenibile, integrando plastica riciclata nei propri prodotti e promuovendo pratiche di riciclaggio.

I nuovi laptop ThinkPad sono progettati per durare a lungo e facilitare le riparazioni, estendendo così il ciclo di vita del prodotto e riducendo l’impatto ambientale dell’IT.

Insomma, con l’introduzione dei nuovi laptop e soluzioni AI, Lenovo si conferma come leader nell’industria tecnologica. Anticipando le esigenze dei consumatori e guidando la trasformazione digitale. Grazie alla sua visione innovativa e al suo impegno per l’inclusione e la sostenibilità, l’azienda prepara il terreno per un futuro più intelligente, connesso e sostenibile per tutti.