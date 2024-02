Il Tesla Cybertruck ha conquistato l’immaginario collettivo sin dal momento in cui Elon Musk lo ha presentato come un “carro armato ispirato a Blade Runner“. La sua distintiva carrozzeria in acciaio inossidabile conferisce al veicolo un aspetto robusto e corazzato, pur mantenendo i tradizionali pneumatici. Ciò nonostante, le parole di Musk hanno ispirato qualcuno a prendere sul serio l’idea di trasformare il Cybertruck in una sorta di carro armato.

L’incredibile esperimento di Dave Sparks

L’artefice di questa trasformazione è Dave Sparks, noto per le sue abilità nella modifica dei veicoli. Ha preso un Tesla Cybertruck, ribattezzandolo con il suggestivo nome di CyberTrax, e gli ha installato imponenti cingoli sia sull’asse anteriore che su quello posteriore. L’esperimento è stato accompagnato da una prova pratica sulla neve, mettendo in mostra la notevole capacità di traino del veicolo, pari a 5.000 kg, in linea con la versione base.

Dave Sparks ha espresso la sua gratitudine verso Tesla per il supporto fornito durante il progetto: “Un enorme ringraziamento a Tesla per essere stata così solidale con questo progetto. Ci hanno aiutato rispondendo a molte domande tecniche. In conclusione: apprezzano le cose interessanti proprio come noi e si sono guadagnati il mio sostegno e rispetto.” La trasformazione non solo ha suscitato interesse e curiosità, ma ha anche evidenziato la capacità del Cybertruck di attirare l’attenzione, confermando ancora una volta la sua natura fuori dagli schemi.

Il supporto di Tesla nel progetto

La trasformazione del Cybertruck da parte di Dave Sparks è un esempio del modo in cui la comunità appassionata di veicoli risponde creativamente alle idee audaci. Il veicolo, originariamente concepito come un pickup elettrico innovativo, continua a essere una fonte di ispirazione per sperimentazioni e modifiche uniche. La flessibilità del design del Cybertruck si presta a interpretazioni creative, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di stimolare l’immaginazione di appassionati e curiosi.