I mesi che precedono l’arrivo di una nuova serie di iPhone sono sempre ricchi di anticipazioni interessanti su quelle che potrebbero essere le novità in arrivo. Ma maggiore è la distanza che separa l’emergere della notizia dal lancio effettivo dei dispositivi, maggiore è la possibilità che questa sia poco fondata. Non tutte le indiscrezioni, infatti, si rivelano affidabili e alcune si dimostrano sin dal primo momento poco concrete per poter effettivamente essere tra i piani di Apple. Nonostante ciò risulta sempre interessante scoprire quali potrebbero essere le intenzioni del colosso di Cupertino.

Riguardo alla serie di iPhone 16 in arrivo nell’autunno di quest’anno sono già trapelate tantissime informazioni. Si dice, infatti, che il prossimo iPhone 16 Pro Max sarà il migliore in termini di autonomia grazie all’introduzione di una batteria più grande, ma non solo. Molte indiscrezioni riguardano alcuni probabili aggiornamenti al comparto fotografico.

L’ultima notizia arriva da una personalità non indifferente nel settore delle anticipazioni relative al mondo Apple. Il leaker Majin Bu ha più volte fornito informazioni interessanti sui dispositivi del colosso di Cupertino e ancora una volta diffonde in rete, tramite un post su X, un indizio particolarmente curioso la cui attendibilità è ancora tutta da vedere.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024