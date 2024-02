NVIDIA ha sollevato il sipario su Eos, il suo nuovo supercomputer progettato per rivoluzionare il campo dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Eos rappresenta un’evoluzione significativa nell’accelerazione dell’AI su larga scala, offrendo prestazioni straordinarie e una potenza di calcolo senza precedenti.

Eos sfrutta una combinazione impressionante di 576 sistemi NVIDIA DGX H100 e una rete Quantum-2 InfiniBand.

Questa architettura potente consente a Eos di raggiungere una potenza di calcolo pari a 18,4 exaflop di prestazioni AI FP8.

Aprirà la strada per l’addestramento di modelli AI su vasta scala.

NVIDIA e il supercomputer dedicato all’intelligenza artificiale

Dotato di otto GPU NVIDIA H100 Tensor Core per ogni sistema DGX H100, Eos è progettato per gestire una vasta gamma di carichi di lavoro AI, dai modelli linguistici alle simulazioni quantistiche.

Questo lo rende una risorsa preziosa per gli sviluppatori e le aziende impegnate nello sviluppo e nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale.

Oltre alle prestazioni straordinarie, Eos vanta anche una scalabilità e una flessibilità impressionanti. L’architettura del supercomputer è ottimizzata per garantire un’interconnettività a bassissima latenza su un ampio cluster di nodi.

Consentendo alle aziende di espandere facilmente le proprie capacità AI conforme crescono le esigenze.

Tecnologia innovativa

Il cuore pulsante di Eos è rappresentato dall’architettura DGX SuperPOD, che integra sistemi full-stack per un’elaborazione su vasta scala.

Questa architettura all’avanguardia è supportata da soluzioni software sofisticate come NVIDIA Base Command e AI Enterprise, che offrono un ambiente di sviluppo e gestione completo per i progetti AI.

L’azienda vede Eos come una risorsa cruciale per accelerare l’adozione dell’AI in tutto il mondo. Con applicazioni che spaziano dalla scoperta di farmaci alla guida autonoma, Eos promette di rivoluzionare molteplici settori. Offrendo soluzioni innovative e potenti per le sfide del futuro.

Per finire possiamo dunque dire che Eos rappresenta una pietra miliare nell’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale. Con prestazioni eccezionali, scalabilità impressionante e tecnologie all’avanguardia, questo supercomputer segna il futuro dell’AI su larga scala.

Il suo impatto si estenderà ben oltre i confini della ricerca, trasformando radicalmente il modo in cui affrontiamo le sfide più complesse del nostro tempo.

Eos è destinato a essere una risorsa preziosa per gli innovatori e i ricercatori di tutto il mondo, guidando il progresso e l’innovazione nel campo dell’Intelligenza Artificiale.