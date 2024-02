La suggestiva cornice della Villa del Grumello sulle sponde del Lago di Como ha fatto da scenario all’ultima edizione della Mazda Multi-Solution Experience, un evento unico nel suo genere che ha permesso ai partecipanti di immergersi nell’esperienza di guida offerta dalla gamma completa di modelli della casa automobilistica e di esplorare le diverse tecnologie di propulsione che alimentano le auto del marchio giapponese.

L’evento non si è limitato a essere una semplice dimostrazione delle automobili, ma ha offerto a Mazda l’opportunità di illustrare la propria strategia e filosofia aziendale. La casa ha posto l’obiettivo ambizioso di raggiungere la neutralità al carbonio entro il 2050 per l’intera catena di approvvigionamento. Al contrario di molte altre società, Mazda non crede però che l’elettrificazione totale sia l’unica risposta e si sta concentrando su un approccio più olistico che tenga conto delle esigenze di mobilità individuali e delle condizioni socio-economiche.

Auto con più soluzioni per un approccio innovativo ed integrativo

Mazda riconosce l’importanza dell’elettrificazione nel ridurre le emissioni di CO2, ma si impegna anche nello sviluppo di alternative sostenibili come i biocarburanti ed e-fuel. La sua strategia si basa sull’analisi completa del ciclo di vita delle auto, includendo non solo le emissioni durante la guida, ma anche quelle prodotte durante la produzione, l’approvvigionamento del carburante e lo smaltimento. Questo approccio ha portato allo sviluppo di una gamma diversificata di tecnologie di propulsione, tra cui ibridi, veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e soluzioni innovative come le auto elettriche con power generator e motore rotativo.

Durante la Mazda Multi-Solution Experience, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare tutte queste tecnologie in prima persona e di comprendere appieno la visione aziendale per un futuro della mobilità sostenibile. Grazie all’introduzione della Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, la società si prepara a lanciare una serie di modelli nei prossimi anni, offrendo ai consumatori una gamma sempre più ampia di scelta in base al tipo di guida e alle fonti energetiche disponibili.