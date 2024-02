Apple ha confermato il lancio dei nuovi iPad Pro OLED nel corso del 2024, con una possibile disponibilità già entro la fine del mese successivo. Le indiscrezioni sulle future mosse dell’azienda di Cupertino continuano a emergere, aggiungendo ulteriore speculazione sulle sue intenzioni a lungo termine.

La svolta pieghevole di Apple

Un articolo recente del DigiTimes, citando fonti vicine alla catena di fornitura, rivela che Apple sta sviluppando un dispositivo pieghevole da cinque anni. Questo non sorprende considerando le speculazioni che circolano da tempo sull’ingresso di Apple nel mercato dei pieghevoli. Ma ciò che desta interesse è che il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe non essere un iPhone.

Gli ingegneri dell’azienda sembrano concentrarsi su un “dispositivo più grande” rispetto a uno smartphone per il debutto nel settore dei pieghevoli. Si ipotizza che potrebbe trattarsi di un iPad, anche se non è ancora certo se sia stata presa una decisione definitiva in merito. Sebbene il rapporto indichi che l’azienda stia procedendo verso la produzione di massa, è probabile che si tratti ancora di prototipi soggetti a valutazione da parte degli ingegneri e dei dirigenti prima di giungere alla fase di finalizzazione del progetto. L’aspetto più critico sembra essere la cerniera del dispositivo, un problema che ha dato del filo da torcere anche ai concorrenti di Apple.

Alcuni esperti suggeriscono che il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe arrivare non prima del 2025, ma è importante considerare che queste sono solo congetture e rumor che potrebbero variare nel tempo.

Tra rumor e realtà

L’attesa per il primo dispositivo pieghevole di Apple aggiunge emozione e speculazione al panorama tecnologico. La sua introduzione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel settore dei dispositivi mobili e stimolare ulteriori innovazioni. Rimane fondamentale mantenere un atteggiamento critico e cauto di fronte alle informazioni non confermate, in modo da evitare di alimentare aspettative irrealistiche.