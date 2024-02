Un accordo storico è in procinto di essere siglato tra Stellantis e Mercedes-Benz Group AG per potenziare la produzione di batterie per veicoli elettrici in Europa. Secondo alcune fonti anonime, la joint venture Automotive Cells Company SE è sull’orlo di ottenere un finanziamento di debito di 4,4 miliardi di euro.

Si parla di crica pari a 4,7 miliardi di dollari, per supportare i suoi piani di crescita sul continente europeo.

Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, le trattative sono in corso, e si prevede che un annuncio sarà fatto a breve.

Stellantis e Mercedes hanno in programma di aumentare gradualmente la loro partecipazione in Automotive Cells Company SE, rinegoziando anche le quote del terzo finanziatore dell’impresa, Saft di TotalEnergies SE. Il finanziamento ottenuto sarà destinato a espandere le attività dell’ACC. Incluso l’ampliamento della sua fabbrica in Francia e la creazione di nuovi siti produttivi in Germania e Italia.

Banche commerciali come BNP Paribas SA e istituti di credito statali come Bpifrance potrebbero sostenere questa iniziativa attraverso un pacchetto di debito.

La lotta per la supremazia nel settore delle batterie

Le fabbriche di batterie svolgono un ruolo chiave negli sforzi dell’Europa per ridurre la dipendenza dalla Cina nel settore dei veicoli elettrici. Malgrado la crescita recente del settore, il continente europeo continua ad affidarsi pesantemente alle forniture cinesi di batterie. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’indipendenza e la sicurezza delle forniture, con l’obiettivo di stabilire una catena di approvvigionamento locale completamente funzionante per i veicoli elettrici.

La competizione con aziende come la svedese Northvolt AB, fondata da ex dirigenti di Tesla Inc., rappresenta una sfida significativa nel settore delle batterie per auto elettriche. Northvolt AB ha già consolidato la sua posizione nel mercato con importanti contratti con produttori automobilistici di alto livello come Volkswagen AG e BMW AG. Questo scenario stimola l’innovazione e l’adozione di approcci tecnologici avanzati da entrambe le parti per rimanere competitive e soddisfare le crescenti esigenze del mercato delle auto elettriche.

Corsa verso una mobilità sostenibile

In un momento in cui la transizione verso la mobilità elettrica è cruciale per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile.

L’accelerazione dello sviluppo delle fabbriche di batterie in Europa è essenziale per garantire un futuro più verde e indipendente nel settore automobilistico.