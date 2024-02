ESCLUSIVA AMAZON: Samsung Smart Monitor M5 al 35% di sconto

Stavi giusto pensando di acquistare una nuova TV? Non vuoi accontentarti e desideri un dispositivo che sia in grado di darti funzionalità Smart avanzate? Vuoi anche guardare i tuoi film preferiti con un’ottima risoluzione? Allora sei nel posto giusto! L’offerta di oggi fa proprio al tuo caso. Su Amazon troverai in esclusiva (cliccando proprio qui) Samsung Smart Monitor M5 da 32” in promozione. Con un prezzo ribassato da 339,00€ a soli 219,99€, questa è un’opportunità da cogliere al volo per risparmiare una cifra considerevole.

Non soltanto una Tv: le potenzialità del modello Samsung

Lo Smart Monitor di Samsung non è solo un semplice televisore, ma una vera e propria piattaforma multimediale che ti permette di accedere a una vasta gamma di app per Smart TV, tra cui Netflix, YouTube, Disney+ e anche Prime TV. Grazie al Smart Hub integrato, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti senza la necessità di un collegamento al PC, tutto comodamente dal tuo divano grazie al telecomando incluso.

La connettività multipla del Samsung Smart Monitor M5 ti consente di collegare facilmente il tuo PC, telefono cellulare o console di gioco tramite HDMI, Bluetooth oppure con Airplay. Questo ti conferisce la flessibilità di scegliere come visualizzare i tuoi contenuti preferiti, sia che tu stia lavorando, guardando un film o giocando ai tuoi giochi preferiti.

Con uno schermo FHD da 32 pollici e tecnologia HDR10, il monitor saprà donarti qualità visiva sorprendente, con colori così vividi e dettagliati da sembrare reali. Il design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati aggiunge un tocco di modernità a qualsiasi ambiente. Si integrerà ovunque lo posizionerai senza stonare con l’arredamento! Per proteggere la tua salute visiva, il Samsung Smart Monitor M5 è anche dotato di modalità Eye-Saver e Flicker-Free, progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi e dare una visione confortevole anche durante le maratone di serie tv che ti tengono incollato alla poltrona per ore. Dopo aver letto tutte le sue caratteristiche, ti abbiamo convinto? Acquistalo subito e non perdere troppo tempo a pensarci su.