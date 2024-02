Meta ha recentemente rilasciato un aggiornamento per la sua piattaforma Threads tramite il quale introduce due nuove funzionalità molto richieste dagli iscritti. Attualmente soltanto pochi utenti hanno la possibilità di sfruttare le novità in questione ma presto l’aggiornamento potrebbe essere disponibile per tutti.

La piattaforma strettamente legata a Instagram si basa sostanzialmente sulla condivisione di post principalmente in formato testuale, rispettando il limite massimo di 500 caratteri, e ciò la rende principale rivale di Twitter, ormai noto come X. Gli utenti possono accedere tramite il loro account Instagram o creando un nuovo profilo e condividere con i loro follower pensieri e riflessioni, aggiungendo link, foto e video, con i quali è possibile dare il via a dei veri e propri dibattiti.

Threads: ecco le novità in arrivo per gli iscritti!

Le novità introdotte da Meta, ex Facebook, rendono l’app ancora più efficace e intuitiva, facilitando la condivisione di post e immagini. La funzione più ambita riguarda la condivisione delle foto. Grazie all’aggiornamento ogni utente potrà scattare foto direttamente dalla piattaforma, senza dover allegare l’immagine precedentemente scattata sul proprio smartphone e quindi selezionarla dalla galleria. Basterà cliccare sull’apposita icona dedicata alla creazione del thread e sarà possibile notare la presenza di una fotocamera, cliccando su di essa si avrà modo di procedere direttamente con lo scatto.

Inoltre, Adam Mosseri, capo di Instagram, tramite un post che annuncia l’avvio della fase di test della novità appena citata, fa riferimento anche alla possibilità di salvare in bozza un post così da poterlo riprendere in un secondo momento. Durante la stesura del post sarà sufficiente scorrere verso il basso per salvare il contenuto, che potrà essere rivisto in qualsiasi momento e quindi modificato, eliminato o condiviso definitivamente.

L’aggiornamento potrebbe essere rilasciato ufficialmente nei prossimi giorni. Non appenda disponibile gli utenti potranno procedere con l’installazione per ottenere automaticamente le nuove funzionalità.