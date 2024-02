Expert sorprende ancora, il VOLANTINO pieno di offerte tech distrugge Amazon

Dopo aver visto la concorrenza fare faville durante gli ultimi tempi, Expert ha deciso di intervenire in maniera decisa. Il colosso ha premuto il piede sull’acceleratore fino a superare tutti con prezzi più bassi e con una disponibilità maggiore. Dopo aver visto le immagini degli altri volantini concorrenti, si può procedere a dare uno sguardo alle proposte che Expert mette sul piatto con alcuni prodotti in particolare.

Come si può notare in basso cioè l’intero catalogo all’interno di una galleria di immagini. Sarà in questo modo che gli utenti potranno schiarirsi le idee in merito alla merce disponibile.

Expert continua a battere la concorrenza e lo fa con prezzi mai visti prima, ecco il nuovo volantino

1 su 7

Expert mette a disposizione fin da subito una gran varietà di dispositivi. Inizialmente tutti hanno notato quanto sia interessante pensare ad un iPhone 14, oggi disponibile sul catalogo in tutte le colorazioni, nella variante da 128 giga e con un prezzo di 699,90 €. Gli sconti continuano con un computer di Acer, marchio leader nel settore che propone la sua variante con processore Intel i5, 8 giga di RAM e 512 giga di SSD a soli 499 €.

Ovviamente non finisce qui visto che ci sono tanti altri sconti interessanti che partono da una televisione. La smart TV di Samsung, quella da 50″ costa infatti solo 449 € ed è in grado di arrivare al 4K. Ovviamente c’è anche l’opportunità di acquistare i nuovi iPhone, come il modello 15 Pro che è disponibile a 1199 € nella variante da 256 giga di memoria. Stando sempre nell’ambito di Apple, non passa di certo in secondo piano l’Apple Watch Series 8, disponibile oggi nella variante GPS da 45 mm con un prezzo ottimo di soli 379 €.

Tutto quello che gli utenti provvederanno ad acquistare potrà godere di due anni di garanzia, per cui il primo sarà offerto dal produttore, mentre il secondo da Expert.