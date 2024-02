Realme Pad non è solamente un tablet con sistema operativo Android, può a tutti gli effetti essere considerato come tra i più economici in circolazione, con la possibilità comunque di raggiungere l’acquisto di un prodotto dal rapporto qualità/prezzo quasi unico nel suo genere.

Con il dispositivo corrente gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un ampio display da 10,4 pollici di diagonale, tecnologia classica LCD, ma impreziosita dalla presenza di una risoluzione UltraHD di qualità superiore, che porta con sé dettaglio e nitidezza incredibile.

Realme Pad: offerte da non credere su Amazon

Realme Pad non è un tablet come tutti gli altri, ma forse uno dei migliori in circolazione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, infatti oggi lo potete acquistare su Amazon con un risparmio incredibile, fino ad una spesa finale di soli 169 euro. Premete questo link per entrare subito.

Come vi abbiamo anticipato, il prodotto presenta un design ultra sottile da 6,9 millimetri, così da favorire al massimo la portabilità del prodotto stesso, che ricordiamo avere comunque un ampio display da 10,4 pollici di diagonale. Sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Helio G80, con quattro altoparlanti Dolby Atmos di qualità, e cornici molto sottili per estendere al massimo la multimedialità del prodotto stesso. La fotocamera anteriore permette lo sblocco con il riconoscimento del viso, è comunque un sensore da 8 megapixel con grandangolo da 105 gradi e risoluzione HD, è presente anche un doppio microfono per video o conferenze.

La batteria è un componente sufficientemente capiente e capace di garantire una buona autonomia complessiva, che secondo Realme dovrebbe arrivare a garantire 65 giorni in modalità standby e 12 ore nella sola riproduzione video. Il prodotto è completamente no brand, non avendo lo slot per la SIM, ed è spedito da Amazon entro pochi giorni.