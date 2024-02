Per IPTV (Internet Protocol Television), si intende la pratica comune di guardare i propri programmi televisivi preferiti direttamente dai nostri dispositivi informatici anziché dalle tradizionali TV.

Questa prarica offre un’ampia gamma di canali TV accessibili tramite Internet, e i software IPTV sono diventati un’opzione popolare per gli utenti di Windows 10/11 che desiderano sfruttare al massimo questa esperienza.

Se siete utenti Windows 10 o 11 e desiderare esplorare le opzioni IPTV disponibili, siete nel posto giusto. Di seguito esamineremo alcuni dei software IPTV più efficaci che potrete utilizzare per trasformare il vostro PC in una piattaforma di streaming TV completa.

IPTV e Kodi: la piattaforma di streaming multimediale All-in-One

Kodi è una piattaforma open-source che offre una vasta gamma di funzionalità, inclusa la possibilità di installare add-on IPTV per accedere a una varietà di canali TV in tutto il mondo. Si tratta infatti di una delle opzioni più popolari per lo streaming multimediale su Windows 10/11.

Con Kodi, puoi personalizzare la vostra esperienza di streaming TV e accedere a contenuti da fonti legittime.

Ma la lista delle piattaforme non finisce qui: