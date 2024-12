EVO 200, l’offerta mobile di CoopVoce è stata pensata per chi desidera il massimo della convenienza senza rinunciare a servizi di alta qualità. Fino all’8 gennaio, è possibile approfittare di una promozione speciale. EVO 200 ha un costo di 7,90euro mensili. Per sempre. Inoltre, si può accedere gratis ad attivazione e primo mese. EVO 200 mette a disposizione 200 GB su rete 4G alla massima velocità. Sono disponibili anche chiamate illimitate e 1000 SMS.

CoopVoce trasparenza e affidabilità con EVO 200

Come anticipato, la promo promette di avere lo stesso costo per sempre. Ciò significa che non subirà mai aumenti. Ciò fa di EVO 200 un’offerta unica nel panorama della telefonia mobile. Soluzione ideale per chi cerca stabilità e trasparenza .

Attivare EVO 200 è semplice e veloce. Gli utenti possono scegliere di ricevere la propria SIM direttamente a casa. L’opzione non prevede costi aggiuntivi. In alternativa, è possibile ritirarla in uno dei 900 negozi del marchio. I già utenti CoopVoce, invece, possono passare a EVO 200 con un piccolo contributo di attivazione. Quest’ultimo è pari a 9,90 euro.

La promozione offre anche diversi vantaggi extra. Tra cui i servizi hotspot e LoSai di Coop. Inoltre, ci sono anche Chiama Ora e un supporto clienti sempre disponibile tramite app, chat o con uno specialista dedicato. Inoltre, i numeri a sovrapprezzo sono bloccati per garantire maggiore sicurezza.

Per andare in contro alle esigenze degli utenti CoopVoce permette di scegliere tra SIM fisica o eSIM. Quest’ultima consente di attivare il proprio numero in pochi minuti, completamente online. Per procedere, in tal senso, è possibile procedere con il proprio SPID. Una soluzione pratica, veloce e rispettosa dell’ambiente.

EVO 200 offre tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per restare connessi al prezzo fisso di 7,90 euro al mese per sempre. La promozione, come anticipato, è valida solo fino all’8 gennaio. Quindi i clienti interessati devono affrettarsi per godere dell’opportunità unica messa a disposizione.