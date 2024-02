La nuova generazione di Nintendo Switch sembra pronta al proprio debutto. Sebbene l’azienda nipponica non abbia confermato nulla al riguardo, gli analisti sono convinti che la console portatile potrebbe arrivare presto.

Secondo alcuni leaker, il debutto di Nintendo Switch è atteso già per quest’anno. Tuttavia, come emerso da un recente report, il lancio della console potrebbe slittare al primo trimestre del 2025. In particolare, il mese individuato dagli analisti è marzo, per ricalcare quanto fatto con il debutto della prima generazione nel corso del 2017.

Il motivo di questo slittamento non è chiaro ma l’azienda sembra volersi prendere tutto il tempo necessario. Questo si traduce nel non forzare il lancio prima del dovuto, in modo tale da fare in modo che sia tutto sia perfetto.

Il lancio ufficiale di Nintendo Switch 2 potrebbe slittare di qualche mese con il possibile arrivo nel 2025

Lo slittamento di alcuni mesi, inoltre, è già stato comunicato a tutti gli sviluppatori impegnati nella realizzazione di titoli destinati alla console. Questa mossa garantirà un maggiore tempo da dedicare all’ottimizzazione in modo tale da avere una line-up di titoli variegata e, soprattutto, priva di bug.

Il primo gioco che arriverà su Nintendo Switch 2 potrebbe essere Metroid Prime 4. Gli sviluppatori puntano ad essere presenti sin dal lancio per poter beneficiare del lancio della console e guadagnarsi una posizione di rilievo nel cuore degli appassionati. Inoltre, in seguito, arriveranno anche tanti altri titoli legati ai principali franchise dell’azienda come Zelda e Super Mario.

Infine, Nintendo non sembra intenzionata ad abbandonare i proprio giocatori più fidati. Ecco, quindi, arrivare alcune conferme indirette sulle feature di retrocompatibilità. Il produttore potrebbe permettere agli utenti di giocare anche ai titoli pensati per la prima generazione della console.

Molto probabilmente, la retrocompatibilità funzionerà per tutti i giochi acquistati in formato fisico o digitale. Su Switch 2 sarà possibile emulare i titoli e godere di un upgrade grafico considerando il nuovo hardware che spingerà la console. Ricordiamo che, al momento, si tratta di indiscrezioni e che bisognerà attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.