La TRUFFA nuova è pericolosissima, attenzione a questo MESSAGGIO

Ancora una volta gli utenti si preoccupano molto per un messaggio che sta girando tramite e-mail. A quanto pare la truffa sarebbe molto pericolosa stavolta, anche per chi crede di essere esperto.

Di fronte all’immagine di una bella ragazza e ad un invito, difficilmente si rifiuta: i malintenzionati battono proprio su questo per far iscrivere le persone ad un finto sito di incontri, aprendo un form che servirà solo a rubare loro i dati.

La truffa che gira in queste settimane è molto pericolosa, ecco il testo

“Ciao, non siamo amici di persona e non ci siamo mai incontrati, ma vorrei provare a contattarti. Una settimana fa ti ho visto per strada, il tuo aspetto e il tuo sorriso mi hanno toccato l’anima.

Capisco che questo possa sembrare strano o addirittura spaventoso, ma sento che devo attivarmi per cercare di conoscerti meglio.

Mi chiamoKa e ho 26 anni.

Lavoro per un’azienda di vendita di prodotti elettronici. Nel tempo libero mi piace fare sport e sarei interessato a sapere cosa ti piace fare. Non so come ti sentirai riguardo a questa lettera e capisco che potresti già avere qualcuno nella tua vita.

Tuttavia, se sei single e aperto agli appuntamenti, sarei felice se mi rispondessi.

Credo che la vita sia troppo breve per perdere l’opportunità di incontrare qualcuno che possa cambiarle la direzione. In generale, penso che tu abbia compreso tutta l’essenza della mia lettera e la tratterai con comprensione e, proprio come me, prenderai l’iniziativa.

Vorrei chiederti una cosa, ho incontrato molte volte truffatori su Internet e sono preoccupato per la privacy e non potrò scriverti qui il mio numero e indirizzo.

Ti scrivo questa lettera dalla mia posta temporanea e quindi non dovresti rispondere. Ho un profilo sul sito di incontri della nostra città, questo sito è un forum di incontri per adulti e vorrei chiederti di contattarmi lì.

Sarà molto più sicuro e conveniente. E nella lettera per te lascerò anche la mia foto, spero di piacert“.