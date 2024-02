Iliad ha VINTO, Vodafone e TIM perdono di fronte alla FLASH 200

Iliad riesce a dare il meglio anche in una fase così concitata che il mondo della telefonia mobile italiana sta attraversando. Sono davvero decine le offerte vantaggiose che i provider propongono, soprattutto quelli virtuali che disturbano Iliad più da vicino. Il loro obiettivo è quello di rubare utenti al colosso, che però non vuole prestare assolutamente il fianco a tutto ciò.

Proprio in virtù di questo, Iliad sta migliorando pian piano con il rilascio delle sue offerte, ovviamente in maniera ulteriore rispetto a prima. Già in passato infatti il provider è stato in grado di dettare legge e lo sta facendo anche adesso grazie alla sua ultima offerta che prende il nome di Flash 200. Disponibile direttamente sul sito ufficiale, questa garantisce ogni mese al suo interno tutto ciò che serve per 9,99 € per sempre.

Iliad propone la sua solita offerta con uno sconto clamoroso, ecco la Flash 200

All’interno della nuova offerta che Iliad sta utilizzando per dominare il mondo della telefonia mobile, c’è di tutto. La Flash 200, che ricordiamo scadrà il prossimo 29 febbraio, garantisce minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 5G tutti i mesi.

Il grande vantaggio è quello di avere questo tipo di connessione totalmente gratis, ovviamente solo qualora si abbia uno smartphone compatibile. Oltre a questo, gli utenti non sanno di poter accedere anche ad un’altra offerta pagando questa 9,99 € al mese. Visto che si paga questo prezzo, si ha il libero accesso all’offerta in fibra ottica che garantisce ogni mese alla potenza di 5 gigabit complessivi e le chiamate senza limiti da casa per un totale di soli 19,99 €.

Insomma, i vantaggi ci sono e sono anche tanti, ma bisogna fare in tempo prima che questa offerta scompaia per sempre. La trovate direttamente sul sito ufficiale, sia quella mobile che quella in fibra ottica.