Evita la TRUFFA che arriva tramite mail, può rubare i tuoi SOLDI

Le truffe sono ormai all’ordine del giorno per tutte le persone che hanno una casella e-mail. Spesso all’interno della posta indesiderata, si nascondono dei messaggi truffa molto particolari che tendono a voler circuire l’utente e a farlo cliccare su alcuni link.

Questo è accaduto ancora una volta con tantissime persone in Italia che avrebbero perso soldi e dati personali. La soglia di attenzione deve essere innalzata drasticamente

La truffa che spinge gli utenti ad iscriversi ad un finto sito di incontri

Sotto si può notare tranquillamente il nuovo messaggio truffa che sta girando in queste ore. Gli utenti si sono resi conto di aver avuto a che fare con dei malviventi che fingevano di essere il team pubblicitario di un finto sito di incontri. Questo è il testo:

“CIAO!

Se sei alla ricerca di incontri unici ed eccitanti, sei nel posto giusto!

Il nostro sito è un luogo dove le donne apprezzano la varietà,

non sono timide nell’esprimere la loro passione e sono pronte a incontrarsi senza impegno.

Qui ti aspettano straordinarie foto intime e l’opportunità di immergerti nel mondo del BDSM.

I nostri utenti sono pronti per una varietà di incontri, e tutti possono trovare qualcosa qui,

che si adatta ai loro desideri.

Unisciti subito a noi, crea il tuo profilo e apri le porte al mondo del piacere!

Non perdete l’occasione di fare conoscenza e di avere impressioni vivaci!

Russell”

Questo è quanto riportato all’interno del messaggio che arriva spesso tramite e-mail. Gli utenti, soprattutto quelli meno esperti, si sono ritrovati ad entrare in un circolo vizioso dal quale uscire risulta difficile, se non con le ossa rotte. La notizia di soldi persi e dati personali regalati ai malviventi è ormai di dominio pubblico: state molto attenti e cercate di evitare di cliccare sui link che sono presenti in queste comunicazioni fasulle.