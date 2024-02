CoopVoce distrugge VODAFONE e Iliad con la EVO 200 GRATIS

Ha continuato a stupire CoopVoce e lo ha fatto con le sue offerte del passato che sono state ciclicamente riproposte al pubblico. Oltre agli utenti che internamente hanno cambiato offerta, ce ne sono tanti provenienti da altri gestori che sono arrivati nel corso degli anni, con molti altri che invece faranno il loro ingresso a breve. Il merito sarà da attribuire alla nuova EVO 200, disponibile ancora per circa nove giorni.

Chi riuscirà a sottoscrivere questa promozione mobile entro quel termine, potrà portare a casa il meglio che c’è. Dando un’occhiata al sito ufficiale e facile capire cosa contiene questa promo, già lanciata diversi mesi fa da parte di CoopVoce. Ci sono al suo interno minuti e i messaggi con tanti giga disponibili per la navigazione, il tutto per un prezzo mensile che consiste in soli 7,90 € per sempre.

CoopVoce ha la promo migliore del momento, ecco cosa include al suo interno la EVO 200

Garantire al nuovo pubblico in arrivo un’offerta che sia così vantaggiosa non è sempre facile, ma del resto questo gestore ci ha abituato a tutto. Attualmente sono molti i gestori che stanno provando a portare via a CoopVoce qualche utente. Per questo motivo l’azienda ha deciso di alzare le barricate proponendo le sue offerte che faranno lo stesso: rubare utenti agli altri operatori.

Di preciso, gli utenti che scelgono un gestore come CoopVoce e l’offerta EVO 200 possono avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi provider con 1000 SMS e soprattutto con 200 giga in 4G. Non esiste alcun costo di attivazione per questa offerta, che dunque andrà pagata solo il costo mensile. Attenzione però: c’è un’altra sorpresa che corrisponde al primo mese totalmente gratis. Si comincerà a pagare dunque a partire dal secondo mese in poi.

C’è tempo ufficialmente fino al prossimo 6 marzo, dopodiché l’azienda lancerà una nuova proposta. Ora tocca solo a voi.