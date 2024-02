L’intelligenza artificiale (AI) è diventata oggetto di un dibattito accanito e ampio negli ultimi anni. La causa principale risiede soprattutto nel notevole successo ottenuto da tecnologie all’avanguardia come ChatGPT di OpenAI e dalle sue molteplici applicazioni. Questo crescente interesse verso un ambito in costante evoluzione è stato catalizzato dall’implementazione sempre più diffusa di tali tecnologie in una vasta gamma di settori, mirando a semplificare e accelerare una moltitudine di processi. Recentemente, Adobe Acrobat, rinomata applicazione per la gestione dei file PDF, ha annunciato l’introduzione di AI all’interno del suo software, attualmente in fase di test.

Secondo quanto dichiarato da Adobe, l’introduzione dell’AI in Acrobat avrà lo scopo di fungere da assistente virtuale. In questo modo verrà consentito agli utenti di utilizzare l’applicazione in modo più efficiente, specialmente per quanto riguarda la consultazione e l’individuazione di testi all’interno dei documenti PDF. Secondo quanto dichiarato da Adobe il suo assistente sarà in grado di riassumere informazioni, facilitare l’analisi dei documenti e rispondere a domande molto più specifiche.

Come Adobe introduce le AI

L’assistente AI è stato ufficialmente introdotto in fase beta a partire dal 20 febbraio. Presto sarà disponibile a pagamento per gli abbonati a diverse versioni di Adobe Acrobat, come Standard ($12,99), Pro ($19,99) e Teams (senza costi aggiuntivi). Inoltre, l’assistente sarà in grado di operare anche su documenti in formati come Word e PowerPoint. È importante sottolineare che l’AI di Acrobat non conserverà né utilizzerà i dati dei documenti dei clienti per scopi di addestramento.

Abhigyan Modi, vicepresidente senior di Adobe Document Cloud, ha sottolineato che i clienti di Reader e Acrobat potranno accedere a tutte le funzionalità dell’assistente AI attraverso un nuovo piano di abbonamento aggiuntivo una volta completata la fase beta.

L’introduzione delle AI in Adobe Acrobat evidenzia il crescente impatto di questa tecnologia nella nostra quotidianità. In questo caso, l’adozione delle AI porta con sé benefici tangibili, poiché permette una gestione più efficiente dei documenti. Dettaglio importantissimo per una vasta gamma di utenti, tra cui professionisti, studenti e privati.

È fondamentale che le AI vengano implementate con l’obiettivo di semplificare processi ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo. Ovviamente, è cruciale mantenere un equilibrio per evitare che le AI sostituiscano completamente il lavoro umano. Pertanto, è necessaria una regolamentazione adeguata per garantire che l’uso delle AI avvenga in modo etico e responsabile. Questo è possibile solo evitando vuoti normativi che potrebbero creare ambiguità e problemi etici.