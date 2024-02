Nel corso del 2023, il panorama degli smartphone ha visto un notevole cambiamento, con Apple che ha consolidato ulteriormente la sua posizione di dominio sul mercato globale. Secondo i dati forniti da Counterpoint Research, un’autorevole fonte nel settore, l’azienda di Cupertino ha segnato un traguardo storico, conquistando le prime sette posizioni nella classifica dei dispositivi più venduti, lasciando solo tre posti a Samsung, che comunque è riuscita a migliorare la propria posizione rispetto all’anno precedente.

Questo successo ha portato la quota di mercato complessiva della top 10 degli smartphone a raggiungere un nuovo picco storico, toccando il 20% nel 2023, un aumento rispetto al 19% registrato nel 2022. Un risultato straordinario che testimonia la forza e la popolarità dei dispositivi mobile tra i consumatori di tutto il mondo.

Gli smartphone più venduti dello scorso anno

Al centro di questo trionfo c’è l’iPhone 14 di Apple, che ha conquistato il titolo di smartphone più venduto del 2023. Con Stati Uniti e Cina che rappresentano una fetta significativa delle sue vendite complessive, l’iPhone 14 ha dimostrato di essere un vero bestseller, anche se non è riuscito a eguagliare il successo del suo predecessore, l’iPhone 13, che aveva registrato una quota del 28% delle vendite totali nel 2022.

Una delle ragioni principali dietro l’aumento delle vendite è l’aumento dell’interesse per le varianti Pro della serie iPhone, che hanno offerto importanti miglioramenti rispetto ai modelli standard. Funzionalità come l’isola dinamica, un chipset più avanzato e una frequenza di aggiornamento del display superiore hanno attratto numerosi acquirenti, contribuendo al successo complessivo della linea iPhone.

Nel quarto trimestre del 2023, la serie iPhone 15 ha ulteriormente consolidato la posizione di Apple, occupando i primi tre posti nella classifica dei dispositivi più venduti a livello globale. In particolare, l’iPhone 15 Pro Max si è distinto come il modello più richiesto, confermando il costante apprezzamento dei consumatori per le innovazioni introdotte da Apple.

Apple all’apice della classifica

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, Apple è riuscita, dunque, a mantenere solide le proprie vendite. Risultato reso possibile anche grazie alla crescente domanda proveniente da mercati emergenti come l’India, il Medio Oriente e l’Africa (MEA). In Giappone, l’iPhone 13 ha riscosso un particolare successo, contribuendo al consolidamento della posizione dell’azienda, mentre i principali rivali hanno registrato un calo delle vendite a livello globale.

D’altra parte, Samsung è riuscita a mantenere una presenza significativa nella classifica grazie alla sua serie Galaxy A. Questa ha saputo conquistare tre posizioni tra i primi dieci dispositivi più venduti a livello globale. Il Samsung Galaxy A14 5G si è distinto in particolare per le elevate vendite negli Stati Uniti e in India, dove è stato il dispositivo più venduto.

Anche i modelli LTE della serie Galaxy A, come il Galaxy A04e e il Galaxy A14, hanno contribuito al successo di Samsung. Questi modelli sono scelti soprattutto per la loro convenienza che ha catturare l’interesse dei consumatori nei mercati emergenti come Brasile, India, Messico e Indonesia.